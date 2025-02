(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

Geotermia, Zucconi (FdI): grazie al Governo Meloni torna protagonista in Toscana: Giani “core ‘ngrato!”

“Da toscano non posso che rallegrarmi dall’accordo sottoscritto in Toscana con Enel Green Power Italia per il rilancio del geotermico nella mia regione. La recente approvazione della delibera della Giunta Toscana per il rinnovo delle concessioni geotermiche a Enel Green Power Italia, a seguito dell’accoglimento del Piano di investimenti da 3 miliardi in 20 anni, è una buona notizia”. Ad affermarlo è Riccardo Zucconi, deputato e responsabile Energia di Fratelli d’Italia.