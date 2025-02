(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 Comunicato stampa

Patto territoriale multisettore per le competenze digitali

Proseguono gli eventi di lancio delle iniziative legate al Patto Territoriale multisettore per lo sviluppo delle competenze digitali, promosso dalla Provincia di Brescia in collaborazione con associazioni datoriali, organizzazioni sindacali, enti accreditati alla formazione, enti di ricerca, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro e agenzie del lavoro, e finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito della Politica di Coesione 2021-2027.

Il progetto mira a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro in settori che offrono opportunità occupazionali nell’ambito del digitale, attraverso la creazione di corsi formativi gratuiti di Data Scientist e Digital & Social Media Marketing. Per accedere a tali corsi sono richieste adeguate conoscenze matematiche e informatiche e competenze di base nell’utilizzo del pc, dei programmi di office e di gestione di database. È necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 64 anni ed essere residenti o domiciliati in Regione Lombardia. Inoltre, occorre rientrare in una delle seguenti categorie: disoccupati, lavoratori a rischio povertà, lavoratori in cassa integrazione straordinaria a rischio licenziamento.

Il primo evento di presentazione si è svolto il 5 febbraio nelle sedi di FAI Brescia, ACB Servizi S.r.l. e Fondazione AIB-ISFOR, mentre oggi, 20 febbraio, si è tenuto l'evento presso la sede di AXL a Darfo Boario Terme, che ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia, Emanuele Moraschini, e del Sindaco di Darfo Boario Terme, Dario Colossi.

In entrambe le occasioni, i rappresentanti delle aziende coinvolte hanno sottolineato l’importanza di formare le due figure professionali, oggetto del corso, altamente richieste dalle aziende del territorio bresciano.

Lo scopo è creare un legame virtuoso tra disoccupati e imprese locali, facilitando il reclutamento di aspiranti corsisti e il coinvolgimento delle aziende del territorio, interessate ad accogliere i candidati formati.

I prossimi eventi, a cui sono invitati a partecipare sia aziende che disoccupati, si terranno il 28 febbraio presso la sede di Brescia di IAL Lombardia e il 5 marzo presso la sede dell’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia. A quest'ultimo evento parteciperà anche l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro,Simona Tironi.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito di Sintesi alla seguente pagina: https://sintesi.provincia.brescia.it/portale/Default.aspx?tabid=478

Dichiarazione del Presidente della Provincia Emanuele Moraschini

“Questo appuntamento è indicativo dell’attenzione posta nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, concentrandosi in particolare sulla formazione specializzata in ambito digitale, che moltiplica le opportunità per chi è in cerca di lavoro e per chi cerca personale con una preparazione di elevato profilo. In questo senso il patto territoriale multisettoriale per lo sviluppo delle competenze digitali, che coinvolge diverse realtà della filiera formativa e produttiva, vede la Provincia di Brescia, ente capofila, con il Settore Lavoro, da tempo in prima linea per analizzare e far fronte alle esigenze del territorio, nella loro complessità. Si tratta di un approccio estremamente dinamico alle problematiche legate all’occupazione e all’individuazione, da parte delle aziende, di profili professionali solitamente reperibili con fatica. E lo testimonia anche il fatto che si sia pensato di proporre l’iniziativa, diramandola in provincia e raggiungendo zone, come la Valcamonica, spesso escluse da appuntamenti analoghi. Il coinvolgimento diretto di enti, sindacati, associazioni e realtà economiche del territorio permette di scattare una fotografia molto nitida delle necessità.

L’auspicio è quello, naturalmente, che tale progetto, che ha già incontrato il favore di cittadini e aziende negli appuntamenti sul territorio e nelle iniziative già intraprese, possa essere ampliato anche ad altri ambiti di specializzazione, andando oltre le competenze digitali, in base alle istanze che potremmo raccogliere dal mondo del lavoro, a 360°”.