(ARC) Salute: Riccardi, cardiologia resta a Gorizia e Monfalcone

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 L’assessore lo ha confermato intervenendo a Gorizia assieme al

sindaco del capoluogo isontino

Gorizia, 20 feb – “Venerd? sottoporr? alla Giunta regionale un

provvedimento che, come annunciato gi? a gennaio, mantiene la

presenza della cardiologia sia a Gorizia sia a Monfalcone.

Inoltre, entro l’anno, l’Asugi avanzer? una proposta relativa

alla collocazione dell’Unit? di terapia intensiva cardiologica

nel rispetto degli standard imposti dalla Decreto ministeriale 70

del 2015, che fissa sulla base di evidenze scientifiche a 150mila

persone il bacino minimo d’utenti per ogni Utic”.

Lo ha dichiarato oggi a Gorizia l’assessore regionale alla Salute

Riccardo Riccardi, intervenuto assieme al sindaco del capoluogo

isontino Rodolfo Ziberna, evidenziando che “il Dm 70 ? un

provvedimento assunto dal governo Renzi, sostenuto da una

maggioranza parlamentare della quale all’epoca faceva parte anche

l’allora senatrice Fasiolo, che oggi attacca pesantemente chi ?

chiamato ad applicare quella direttiva. Una situazione perlomeno

bizzarra, soprattutto se si tiene conto anche della Delibera

2.673 del 30 dicembre 2014 approvata dalla Giunta Serracchiani

che stabilisce la necessit? di una Utic per l’isontino e il suo

collocamento a Monfalcone. Inoltre, voglio ricordare a chi accusa

quest’Amministrazione di penalizzare Gorizia, che la Giunta

Fedriga ha investito 53 milioni di euro sul capoluogo isontino

contro 1,8 milioni della Giunta Serracchiani”.

L’assessore ha quindi ricordato che “oggi si tiene la prima

riunione di coordinamento della Rete oncologica regionale, alla

quale parteciperanno anche i chirurghi. ? un passo importante

verso una nuova stagione del servizio sanitario regionale:

occorre guardare alla complessit? e non alla singola parte, alla

specialit?. Si tratta di un’operazione che verr? portata avanti

gradualmente ma che rappresenta l’unica direzione possibile per

assicurare la sostenibilit? del sistema sanitario. L’attuale

modello di salute ? infatti in ritardo sui tempi e dobbiamo

rivederlo per dare risposte agli attuali, e futuri, bisogni della

popolazione e non a quelli di trent’anni fa. Chi oggi ? chiamato

a governare si sta assumendo quindi tale responsabilit?, tenendo

la barra dritta sulla garanzia costituita dai Livelli essenziali

di assistenza. Dobbiamo guardare alla complessit?, con percorsi

distribuiti sul territorio, per dare risposte all’acuzie e

garantire assistenza territoriale sulla cronicit?”.

