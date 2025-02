(ARC) Eventi: Scoccimarro, 100 anni di sfide per Circolo Marina Mercantile

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 20 febbraio 2025 Trieste, 20 feb – “Un secolo fa, nel febbraio del 1925, un

gruppo di cinquanta capitani marittimi ebbe la visione e il

coraggio di fondare quello che allora era il “Circolo Capitani

Marittimi”, nel cuore di Trieste. Da quel momento, il Circolo ha

vissuto trasformazioni, trasferimenti e sfide, crescendo e

adattandosi ai tempi, ma restando sempre fedele alla sua missione

di aggregazione, sport e cultura. Oggi celebriamo non solo

cent’anni di storia di un sodalizio, ma quelli di una comunit?

che ha saputo resistere, innovare e trasmettere valori di

generazione in generazione”.

Con queste parole l’assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro

ha portato il saluto dell’Amministrazione regionale all’evento

per i cent’anni del Circolo Marina Mercantile “Nazario Sauro” a

Trieste, presente il presidente del sodalizio Fulvio Rizzi

Mascarello.

“Il Circolo si ? sempre distinto per essere una realt? viva e

dinamica, che prende ispirazione dal nome che porta, quel

“Nazario Sauro” che ? un richiamo costante ai valori pi? alti di

sacrificio, coraggio e amor patrio – ha detto Scoccimarro -. Fin

dagli anni Trenta ha promosso non solo attivit? ricreative e

culturali, ma anche eccellenze sportive: dalla vela al

canottaggio, dal tennis alla pallacanestro, fino ai successi nel

bridge e nel pattinaggio artistico. Gli atleti che hanno portato

questo vessillo hanno spinto il nome del Circolo a brillare a

livello nazionale e internazionale, senza dimenticare l’aspetto

sociale”.

“Oggi il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro ? pi? che mai

una realt? consolidata, un luogo di incontro e crescita per

giovani e adulti, un laboratorio di esperienze e valori. Non ?

solo un’associazione sportiva e culturale: ? una famiglia che,

nell’epoca delle aggregazioni virtuali, trasmette la voglia di

stare assieme realmente” ha concluso Scoccimarro.

Oggi il Circolo ? una importante realt? sportiva nel canottaggio,

canoa, tennis ed ? impegnato in attivit? sociali, culturali e di

volontariato. Lo scorso novembre il sindaco Roberto Dipiazza ha

conferito all’associazione sportiva il Sigillo Trecentesco del

Comune di Trieste.

ARC/SSA/al

201933 FEB 25