Agricoltura, Bignami (FdI): gravissime dichiarazioni alla Camera da COAPI, presenti prendano distanze

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

“Sono gravissime le parole rilasciate oggi nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati del Consiglio Unitario della Mobilitazione contro la Crisi, ospitata dal deputato di AVS Mari, dal coordinatore del COAPI. Minacciare di dover ‘uccidere qualcuno’, di dover ‘alzare il tiro’, con pericolose allusioni a stagioni tristissime in cui la nostra Nazione fu vittima di stragi ed omicidi, va censurato con fermezza senza alcuna ambiguità. Tutti i presenti, e in particolare il senatore Centinaio, in qualità di rappresentante del Senato, prendano subito le distanze da queste dichiarazioni, che mettono a rischio la serenità e il rispetto reciproco che devono essere semprecentrali in qualsiasi confronto politico”.

Lo dichiara il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.