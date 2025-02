AGENDA CAMERA DI DOMANI, VENERDì 21 FEBBRAIO

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

AULA

📌9.30 Discussioni generali: pdl intercettazioni, mozione genocidio popolo Yazida

EVENTI

📌10.30 Sala Matteotti. Convegno “8° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare

aziendale. Lavoro, aziende e benessere dei lavoratori: un’epoca nuova”

(Fondazione CENSIS – Centro Studi Investimenti Sociali)

📌11 Sala della Regina. 5° Forum internazionale “Pace, sicurezza e

prosperità”. I diritti umani in un mondo volatile, incerto, complesso e ambiguo”. Partecipa Vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌12,15 (fino alle 12.45) Proclamazione nuovo Presidente dell’Assemblea

parlamentare del Mediterraneo. Ingresso stampa, dalle 12, da via di Campo Marzio, 78. Diretta web a questo link: https://webtv.camera.it/evento/27398

📌14.30 Sala del Refettorio. Convegno: “Strategies for Health – World life strategies”. (On. Ciocchetti)

📌16 Sala Matteotti. Il Piano del Mare e la Strategia Marittima Nazionale

CONFERENZE STAMPA

📌14.30 Presentazione catalogo Hannu Palosuo. Federico Mollicone