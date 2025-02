(ACON) FOTOVOLTAICO. DI BERT (FP): ENERGIA SCONTATA IN AREE GRANDI IMPIANTI

(AGENPARL) - Roma, 20 Febbraio 2025

(ACON) Trieste, 20 feb – "Il proliferare di impianti

fotovoltaici riguarda in particolare alcuni territori della

nostra Regione e ha come conseguenza l’inevitabile svalutazione

dei beni immobiliari. In queste situazioni, oltre alle

compensazioni non inferiori al 3 per cento opportunamente

previste dalla Giunta regionale, si potrebbe pensare anche a

benefici diretti per i cittadini e per le imprese interessate,

come per esempio degli sconti nelle bollette”.

? la proposta che Mauro Di Bert, capogruppo di Fedriga

presidente, ha avanzato oggi in aula nel corso dell’esame in IV

Commissione del ddl 38, che detta le norme per l’installazione di

impianti da fonti rinnovabili. Lo si legge in una nota del gruppo

consiliare.

“Nell’apprezzare l’emendamento della Giunta che determina

compensazioni non inferiori al 3%, auspico che si possano trovare

ulteriori forme di incentivo per chi sopporta di pi? il peso dei

tanti ettari di fonti rinnovabili”, spiega il consigliere.

“Esistono infatti aree pi? vocate e pi? sfruttate per questo tipo

di impianti – ricorda Di Bert – dove si sono gi? manifestati

effetti negativi in termini di svalutazione residenziale.

Cittadini e imprese di quelle aree dovrebbero essere compensati

con una bolletta energetica pi? conveniente rispetto ad altri

territori”, conclude la nota.

