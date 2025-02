MONTEVERDI FESTIVAL 2025

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 È stata presentata oggi al Ministero della Cultura la 42ª edizione del Monteverdi Festival, alla

presenza del Sottosegretario di Stato On. Gianmarco Mazzi, del Sindaco di Cremona Andrea Virgilio,

dell’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso, del Presidente del Comitato per

la Salvaguardia dell’Arte del Canto Lirico Italiano Federico D.E. Sacchi, del Direttore Musicale

Principale del Festival Antonio Greco e del Direttore Artistico Andrea Cigni.

DA CECILIA BARTOLI A JORDI SAVALL: GRANDI STAR INTERNAZIONALI AL MONTEVERDI FESTIVAL

“Heroes” il tema della 42ª edizione

Claudio Monteverdi e Francesco Cavalli a confronto, con le due nuove produzioni del Ritorno di

Ulisse in patria — firmato e interpretato da Davide Livermore — e Ercole Amante, con la regia di

Andrea Bernard

Prima esecuzione assoluta della nuova edizione critica del Requiem di Palestrina in occasione dei

500 anni dalla nascita

Cremona, dal 13 al 29 giugno 2025

Due nuove produzioni d’opera, una prima esecuzione mondiale, concerti, incontri e lezioni aperte,

per un totale di più di 30 appuntamenti in cartellone: la città che ha dato i natali

a Claudio Monteverdi omaggia il padre dell’opera lirica ospitando grandi stelle della scena musicale

internazionale, come Cecilia Bartoli, Davide Livermore, Jordi Savall, Christophe Rousset, Ottavio

Dantone, i Tallis Scholars e Maayan Licht. Culla anche della liuteria, riconosciuta insieme alla

pratica del canto lirico italiano come Patrimonio Immateriale dell’UNESCO, Cremona si conferma un

centro vitale per il mondo della musica, accogliendo appassionati da tutto il mondo dal 13 al 29

giugno 2025, in occasione del 42º Monteverdi Festival.

«L’edizione di quest’anno è dedicata agli “Heroes”, gli eroi, figure emblematiche della tradizione

musicale e teatrale che incarnano valori di coraggio, sacrificio e destino — dice Andrea Cigni,

Direttore artistico del Festival. Attraverso due grandi produzioni d’opera, si mettono in

dialogo Monteverdi e il suo allievo Francesco Cavalli, a testimonianza della continuità e

dell’evoluzione del linguaggio operistico. Da un lato, Il ritorno di Ulisse in patria monteverdiano, in

cui l’eroe omerico affronta le sue ultime prove per riconquistare il regno e l’amore di Penelope;

dall’altro, Ercole Amante di Cavalli, il titanico viaggio del semidio greco tra amore, potere e divinità.

Due racconti mitologici che, attraverso la musica, restituiscono la complessità dell’animo umano».

Apre il Festival al Teatro Ponchielli, venerdì 13 e sabato 14 giugno, proprio quella che è considerata

l’opera più commovente di Monteverdi. Il nuovo allestimento del Ritorno di Ulisse in patria, che

vede sul podio de “La Fonte Musica” Michele Pasotti, è firmato da Davide Livermore, che oltre ai

panni di regista torna eccezionalmente anche nelle vesti di tenore, interpretando il parassita Iro.

Per comprendere appieno il contesto storico e il legame fra i due giganti della scuola veneziana non

poteva mancare in cartellone un’opera di Francesco Cavalli, fra le principali novità di questa

edizione. Antonio Greco, Direttore musicale principale del Festival, dirige la nuova produzione

di Ercole Amante, che ha la regia del “Premio Abbiati” 2024 Andrea Bernard. Il raro capolavoro

barocco, interpretato da “Coro e Orchestra del Monteverdi Festival – Cremona Antiqua”, è in

scena al Teatro Ponchielli venerdì 27 e domenica 29 giugno.

Anche la spiritualità è al centro della manifestazione cremonese. Tra le speciali anteprime del

Festival, sabato 7 giugno alla Chiesa di San Marcellino viene presentato il monumentale Vespro

della Beata Vergine di Monteverdi, diretto dalla star del barocco Jordi Savall, alla guida di “La

Capella Reial de Catalunya” e “Le Concert des Nations”.

Icona del panorama musicale internazionale, Cecilia Bartoli torna per il secondo anno consecutivo

a Cremona. Protagonista di un altro appuntamento che anticipa il Festival, mercoledì 11 giugno sul

palco del Teatro Ponchielli il celebre mezzosoprano interpreta il poeta-cantore mitologico

dell’opera Orfeo ed Euridice di Gluck, proposta in forma di concerto nella versione di Parma del

1769. Con la direzione musicale di Gianluca Capuano, che guida gli ensemble strumentali e

vocali “Les Musiciens du Prince” e “Il canto di Orfeo”, il soprano Mélissa Petit impersonifica

Euridice e Amore.

Tutti i concerti in programma offrono un’ampia panoramica sulle diverse anime della musica del

Seicento e del Barocco, come la prima esecuzione mondiale della nuova edizione critica

del Requiem di Giovanni Pierluigi da Palestrina, in occasione dei 500 anni dalla nascita del

compositore, con i “Tallis Scholars” diretti da Peter Phillips, il 26 giugno alla Chiesa di San

Marcellino; nello stesso edificio sacro cremonese il 21 giugno è proposto anche “Venezia salva”,

concerto che esplora l’arte musicale veneziana con Michele Pasotti e “La Fonte Musica”.

Straordinario, inoltre, l’appuntamento con il sopranista israeliano Maayan Licht, che propone arie

di Monteverdi, Scarlatti, Haendel e Vivaldi insieme all’“Accademia Bizantina” diretta da Ottavio

Dantone, il 15 giugno all’Auditorium “G. Arvedi” nel Museo del Violino.

Il complesso rapporto fra maestro e allievo viene poi approfondito nel concerto “Monteverdi e

Cavalli: due veneziani a Napoli”, che indaga i legami musicali tra i due colossi del Barocco e

l’ambiente napoletano, con Christophe Rousset alla guida de “Les Talens Lyriques” (28 giugno);

oltre che nell’incontro con Stéphane Fuget e il suo ensemble “Les Épopées”, che mette in luce

l’influenza di Monteverdi sui compositori della generazione successiva (22 giugno).

Per più di due settimane nei luoghi simbolici di Cremona si riscopre la modernità di un linguaggio

che è sempre vivo, anche con convegni di approfondimento sul tema che fanno parte delle

“Monteverdi Incursioni”, come l’incontro “Il canto del Divin Claudio”, curato dal Comitato per la

Salvaguardia del Canto Lirico Italiano. Si riconferma, inoltre, il “Monteverdi Dappertutto”, che porta

la musica del genio cremonese alla Casa di cura Ancelle della Carità, alla Casa circondariale e al CRIT

(Cremona Information Technology); e la “Monteverdi Academy”, residenza formativa dedicata ai

più giovani.

«Il Monteverdi Festival – ha spiegato il Sindaco di Cremona Andrea Virgilio – è molto più di una

rassegna musicale: è un viaggio nella nostra identità, nella storia di una città che ha fatto della

musica il proprio linguaggio universale. La musica non è solo qualcosa che si ascolta, è anche lo

spazio che la accoglie. Di questo il Festival, che ogni anno sceglie come cornice non solo i teatri ma

anche le piazze, le chiese, i cortili della nostra città, in un dialogo continuo tra la musica e il suo

pubblico, è una chiara testimonianza».