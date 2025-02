DUE ANNI DI GIUNTA ROCCA – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 Tiero (Fdi): “Con la giunta Rocca i territori tornati centrali in Regione.

Rafforzare il lavoro di squadra”

Roma, 19 febbraio – “Siamo orgogliosi del grande lavoro svolto in questi

due anni dal presidente Rocca e dalla sua giunta, e della grande sinergia

attivata su tutti i territori. Siamo riusciti ad impostare un eccellente

lavoro di squadra che ha prodotto già risultati apprezzabili, con un

programma ambizioso che ha messo in evidenza la visione politica e

amministrativa del centrodestra. Possiamo contare su un’amministrazione

seria e responsabile che ha permesso di dare risposte alle esigenze del

nostro territorio,creando le condizioni per quel cambio di passo che gli

elettori ci hanno chiesto accordandoci la loro fiducia nel 2023. Un impegno

che ha portato frutti positivi per le imprese e le famiglie. Giudico

estremamente positiva la lettera inviata ai ministeri dell’Economia e della

Sanità per farci uscire dal piano di rientro e che consentirebbe alla

Regione di tornare in possesso degli automatismi fiscali, permettendo una

riduzione fiscale significativa per i redditi più bassi, a partire dal

2027. Stiamo dando la dimostrazione di far parte di una grande squadra,

capace di confrontarsi con i territori, fare sistema, restituendo

centralità alle province sui grandi temi come la sanità, lo sviluppo

economico, la viabilità, i trasporti, le politiche sociali, la cultura,

l’agricoltura, il turismo. Con Rocca i territori sono al centro dell’azione

di governo: è finita l’epoca romanocentrica. Stiamo mettendo in campo una

politica degli investimenti mai vista prima. Da parte mia c’è l’intenzione

di proseguire nell’azione di supporto alla Giunta e sono certo che insieme

riusciremo a centrare nuovi obiettivi fondamentali per il rilancio dei

nostri territori. Auspico un ulteriore rafforzamento del gioco di squadra

per rendere più rapido il raggiungimento dei risultati prefissati”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio