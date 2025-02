COMUNICATO STAMPA – RIUNITO A SPINAZZOLA IL COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 Prefettura di Barletta Andria Trani

Ufficio territoriale del Governo

COMUNICATO STAMPA

Rinsaldare simbolicamente un patto tra cittadini ed Istituzioni per una sicurezza sempre più

partecipata nel nome del Questore Giovanni Palatucci, in occasione dell’ottantesimo anniversario

della sua scomparsa.

Questo il senso della giornata tenutasi questa mattina a Spinazzola, cominciata con una

riunione presso Palazzo di Città del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,

proseguita con un incontro con la cittadinanza sul tema della sicurezza nella Sala Innocenzo XII e

conclusa con la deposizione di una corona d’alloro alla memoria di Giovanni Palatucci nella villa

comunale a lui intitolata.

La riunione in Comune, presieduta dal Prefetto Silvana D’Agostino ed alla quale hanno

partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia ed il Sindaco Michele Patruno, è stata

l’occasione per un nuovo approfondimento sulla situazione dell’ordine pubblico a Spinazzola.

“Dopo il focus effettuato nelle scorse settimane in Prefettura, anche a seguito delle

preoccupazioni rappresentate dal Sindaco per alcuni episodi criminosi che avevano scosso l’opinione

pubblica, abbiamo voluto dimostrare in modo tangibile la vicinanza della squadra Stato all’intera

cittadinanza” ha spiegato il Prefetto.

A seguito di un incendio, tre danneggiamenti di autovetture ed il furto in un’abitazione era

stata infatti prontamente assicurata l’intensificazione dei controlli ed una maggior presenza delle

Forze di Polizia sul territorio.

“Ma ci tengo a precisare che la situazione a Spinazzola è assolutamente sotto controllo e non

desta particolare preoccupazione” ha aggiunto il Prefetto, ribadendo alcuni dati significativi dell’anno

solare 2024 rispetto a quello precedente, che registrano un aumento del numero degli arresti (da 11 a

14), una percentuale pari al 60% nel rapporto tra reati commessi e quelli effettivamente scoperti, ed

un numero complessivo di 1.109 controlli alla circolazione stradale (+7% rispetto all’anno

precedente), con 1.380 soggetti, 1.063 veicoli e 1.064 documenti controllati.

“Questo a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dalle Forze di Polizia e nei prossimi mesi

la locale Stazione dei Carabinieri vedrà rimpinguare ulteriormente il proprio organico con l’arrivo di

altri tre uomini, raggiungendo una dotazione complessiva di dieci unità – ha proseguito il Prefetto

D’Agostino, rimarcando al contempo una scarsa propensione alla denuncia da parte della cittadinanza

-. Registriamo ancora poche denunce da parte dei cittadini, soprattutto rispetto ai ritrovamenti di auto

rubate e cannibalizzate nelle aree rurali, che quasi sempre non vengono neanche segnalati, rendendo

più complesso il lavoro delle Forze dell’Ordine anche nell’attuazione di strategie di repressione del

fenomeno. È sempre più necessario che i cittadini concorrano al perseguimento di una sicurezza

partecipata che possa assicurare un miglioramento della qualità della vita ed è per questo che ho

proposto al Sindaco l’attuazione del “Controllo di Vicinato”, dove cittadini ed associazioni possano

fungere da sentinelle nel segnalare situazioni sospette. I cittadini hanno il diritto di avere maggior

sicurezza ma anche il dovere di capire da che parte stare, proprio come ci ha insegnato la figura di

Giovanni Palatucci che, sacrificando la propria vita per salvare numerosi ebrei dal genocidio, ha

dimostrato come non sempre le scelte giuste siano le più semplici, ma sono quelle che ci dicono chi

siamo realmente”.

Barletta, 19 febbraio 2025

Ufficio di Gabinetto

dott. Enrico Aiello