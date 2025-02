Carnevale a Pinerolo: il 22 febbraio arriva Gianduja e il 16 marzo tornano i carri! – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

Pinerolo si prepara a festeggiare il Carnevale con due appuntamenti che animeranno la città con

colori, musica e divertimento per grandi e piccini. Si parte sabato 22 febbraio 2025, quando la Città

di Pinerolo accoglierà Gianduja, simbolo del Carnevale piemontese, con un evento che

coinvolgerà grandi e piccini. Alle ore 14:40 è previsto l’arrivo di Gianduja alla stazione ferroviaria di

Pinerolo. Seguirà un corteo festoso fino a Piazza Roma con la partecipazione dei Tamburini di

Pinerolo, giocolieri, trampolieri, Gianduja con le Giacomette e le maschere dei paesi limitrofi ospiti

della giornata. Seguirà la consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco Luca Salvai e

discorsi istituzionali e presentazione ufficiale delle maschere invitate.

Tra le animazioni sono previsti:

 Spettacolo di marionette per bambini dal titolo Animali Fantastici.

 Merenda offerta dalla Pro Loco per tutti i partecipanti.

 Spettacolo circense e di giocoleria per bambini e adulti con il Panic Show.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, Piazza Roma sarà interamente

chiusa al traffico e alla sosta per tutta la durata dell’evento. La manifestazione terminerà alle ore

18.00 e successivamente è prevista la riapertura della piazza.

Inoltre, per tutto il mese di febbraio e marzo, Gianduja farà visita alle scuole del territorio,

portando allegria e tradizione tra gli studenti.

Ma l’appuntamento più atteso sarà il ritorno della grande sfilata dei carri allegorici che torna a

Pinerolo domenica 16 marzo 2025 alle 14.30 (in caso di maltempo sarà rinviato al 6 aprile).

Nove carri allegorici partiranno da Piazza Vittorio Veneto e percorreranno Corso Torino, Via

Clemente Lequio fino in Piazza III Alpini e ritorno sullo stesso tragitto fino a Piazza Vittorio Veneto.

La sfilata sarà una competizione con premiazioni per:

o Miglior Carro

o Miglior Meccanizzazione

o Miglior Coreografia

Premiazioni al termine della sfilata sul palco allestito in Corso Torino.

Modifiche alla viabilità

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, le seguenti aree saranno chiuse al

traffico e alla sosta dalle ore 8:00 fino a termine evento:

 Da Via dei Mille alla Rotonda del Cavallo.

 Tutta Piazza Vittorio Veneto e Piazza III Alpini

 Saranno predisposti varchi per permettere ai residenti l’accesso al centro storico.

 Doppia transennatura a partire da Piazza III Alpini

Gli eventi sono organizzati da Pro Loco Pinerolo con il Patrocinio e il contributo del Comune di

Pinerolo.