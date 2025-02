(ACON) LOGISTICA. PELLEGRINO (AVS): CONSUMO DI SUOLO A SCAPITO DELL’AMBIENTE

(AGENPARL) - Roma, 19 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 19 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 19 feb – “La conservazione del suolo deve

continuare ad essere una delle priorit? della Politica anche di

questa regione e il mega polo logistico di Porpetto, su quello

che oggi ? terreno agricolo, non va certamente verso questa

soluzione”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino, di

Alleanza Verdi e Sinistra, a margine dell’audizione in merito

alla realizzazione di un polo logistico nel territorio del Comune

di Porpetto.

“Un insediamento ex novo di quasi 300.000 metri quadri con

un’altezza di 20 metri e 3 milioni di metri cubi in un’area

ancora vergine non pu? lasciarci indifferenti. L’amministrazione

del Comune – incalza la consigliera, che ? anche vicepresidente

della IV Commissione – si ? presentata in Aula senza neppure un

progetto o un semplice ma chiarificatore planivolumetrico di

massima, anche in larga scala. Non ? corretto dire e minimizzare

che il tutto si ridurr? a una sorta di area coperta da capannoni

e null’altro”.

“Ancora una volta temo che non voler portare all’attenzione della

Commissione qualcosa di concreto, seppur su carta, nasconda di

fatto un mega progetto molto impattante. La comunit? non ? stata

informata e, come ormai troppe volte accade, si ? trovata di

fronte a una delibera monca di informazioni, ma pregna di gravi

ricadute. ? evidente che l’Amministrazione, probabilmente in

affanno economico, sembra pi? attenta alle entrate che possono

rimpinguare le casse del Comune piuttosto che considerare le

possibili ricadute su tutto il territorio e non solo quello

delimitato dal confine comunale”.

“Esiste a pochi chilometri di distanza – prosegue l’esponente

rosso-verde – un interporto come quello di Cervignano

inutilizzato, anzi mai utilizzato, e poco distante da quello

ipotizzato a Porpetto. Ridurre il consumo di suolo, recuperare e

rigenerare le aree gi? compromesse, pensare alla comunit? di

Porpetto come una realt? fatta di persone, famiglie e welfare non

pu? prescindere dall’impatto senza eguali che tale

cementificazione avr? nella nostra regione. Quest’area e i comuni

limitrofi – conclude Pellegrino – si vedranno attraversati da

oltre 400 camion che, invece di andare su ferro, contribuiranno

in maniera importante all’aumento dell’inquinamento di aria e

falde, senza dimenticare i danni da vibrazioni e il grave impatto

acustico”.

