(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 Quasi pronta la mensa-auditorium della Cocchi-Aosta, avanza il polo scolastico di Ponterio, opere finanziate dal PNRR con 4 milioni di euro

Todi, opere di edilizia scolastica in corso per 8 milioni di euro

La gara per il polo di Collevalenza uscirà a marzo; in estate i lavori sul plesso di Pantalla

Punto sulle opere di edilizia scolastica finanziate a Todi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo hanno fatto lunedì il Sindaco Antonino Ruggiano e l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri con dei sopralluoghi nei cantieri in corso.

Prima tappa la nuova mensa-auditorium costruita presso la scuola media Cocchi-Aosta, ormai in via di ultimazione: nei giorni scorsi, dopo l’impiantistica per il riscaldamento e il raffrescamento, è stato realizzato il pavimento.

L’ampio edificio manca quindi ormai soltanto dei serramenti e di una serie di finiture interne ed esterne, tra cui una struttura per il collegamento coperto con l’adiacente plesso scolastico. “Il completamento – assicura il Sindaco Ruggiano – è previsto nel giro di qualche mese, prima dell’estate, con l’entrata in piena attività della struttura per l’avvio della nuova annata didattica”.

Buoni progressi anche per il nuovo polo dell’infanzia di Ponterio, dove il fabbricato del Nido risulta già coperto e tamponato, mentre quello della Materna attende il montaggio della copertura.

L’area vede la presenza già della scuola Primaria, di un palestra e di un parco che verrà dotato anche di un giardino didattico prospiciente l’ingresso del nuovo polo.

“I due cantieri oggetto di sopralluogo – spiega l’assessore Primieri – comportano un investimento di 4 milioni di euro a carico del PNRR, rispetto al quale, è bene sottolinearlo, il Comune di Todi è nel pieno rispetto dei tempi e con una gestione delle procedure che, pur nella loro complessità, non hanno dato luogo ad alcuna criticità o perdita di risorse”.

Finanziato invece con i fondi della ricostruzione il nuovo polo scolastico di Collevalenza, la cui gara, per 3 milioni e 200 mila euro, sarà indetta entro il mese di marzo.

A completare il quadro gli interventi di efficientamento sulla scuola elementare e media di Pantalla per mezzo milione di euro, con i lavori che si confida di poter attivare entro la prossima estate.