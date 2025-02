Err Corr. ATC, ROSSO E FONTANA (FI): IL PD TORINESE HA PERSO LA BUSSOLA ALLEATA A PRESCINDERE DELL’ILLEGALITA’

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 l’errore. Ho tolto l’ultima frase.

Marco Fontana

Responsabile Comunicazione

Coordinamento Regionale Forza Italia Piemonte

*Comunicato Stampa*

*ATC, ROSSO E FONTANA (FI): IL PD TORINESE HA PERSO LA BUSSOLA ALLEATA A

PRESCINDERE DELL’ILLEGALITA’*

“L’attacco subito dall’attuale e dalla passata gestione di Atc compiuto dal

Pd torinese, e in particolare dalla consigliera Nadia Conticelli, offre in

modo plastico la testimonianza di come il Pd abbia perso la bussola nel

nostro capoluogo e che ormai sia più le volte che solidarizza con

l’illegalità che non con chi le regole le fa rispettare”. L’attacco arriva

da Roberto Rosso e Marco Fontana, rispettivamente segretario Provinciale e

Cittadino di Forza Italia a Torino a seguito dell’attribuzione di

responsabilità ai vertici di Atc per gli scontri avvenuti nelle case

popolari ad opera di rom.

Concludono i due azzurri: “Dopo la legalizzazione di Askatasuna ora si

vorrebbe attribuire agli sgomberi dalle case popolari di abusivi la colpa

degli scontri da Suburra che abbiamo vissuto in questi giorni, in una città

che pareva essersi tramutata nel set di un film sul narcotraffico

sudamericano. Ovviamente la colpa è sempre di qualcun altro, mai di chi da

trent’anni governa Torino. Che tu sia un agente di polizia o un funzionario

pubblico che chiede il rispetto delle regole del vivere civile per la

Giunta comunale sei un nemico: un bel messaggio da lanciare ai giovani…

Conticelli poi spiegherà a tutti quei cittadini che sono in attesa di una

casa popolare e che non occupano perchè sono i più fessi”.