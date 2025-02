(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

Ca’ Foscari Challenge School e la Fondazione Carta Etica del Packaging danno il via alla seconda edizione del corso

CAMBIANO LE REGOLE EUROPEE PER GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

DA CA’ FOSCARI Corso di Alta Formazione “Packaging Waste Expert”

Iscrizioni aperte fino al 29 aprile 2025. A disposizione 4 borse di studio

VENEZIA – E’ entrata da poco in vigore la nuova normativa relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Ca’ Foscari Challenge School e la Fondazione Carta Etica del Packaging restano al passo con l’evoluzione normativa e lanciano una nuova edizione del Corso di Alta Formazione “Packaging Waste Expert”, dedicato alle novità introdotte dal Regolamento UE/2025/40.

Il corso si propone di affiancare le imprese nella formazione di nuove figure altamente qualificate, in grado di gestire la normativa e la sua roadmap di continui e rilevanti adempimenti nei prossimi anni.

Per supportare le imprese e i professionisti del settore in questa fase di cambiamento, Ca’ Foscari Challenge School e la Fondazione Carta Etica del Packaging propongono un percorso formativo mirato a preparare operatori in grado di affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dalla nuova normativa europea. Dopo il successo dello scorso anno, la nuova edizione si allinea con le certezze europee appena approvate, garantendo una formazione specifica e aggiornata.

In particolare, produttori e utilizzatori di imballaggi dovranno rivedere i propri modelli di business per conformarsi ai nuovi requisiti, con particolare attenzione a sostenibilità, circolarità e innovazione nei processi produttivi.

Il Regolamento UE/2025/40 non rappresenta solo un obbligo normativo, ma anche un’opportunità per ridefinire il settore, creando nuove prospettive di business e migliorando la competitività delle aziende.

“Il packaging è un settore complesso”, spiega il coordinatore del corso, Prof. Alvise Benedetti, docente di Chimica Applicata. “L’uomo fin dalla preistoria ha avuto interesse a conservare al meglio gli alimenti, per farli durare più a lungo e per accrescere il proprio benessere. Nei secoli sono stati fatti passi avanti incredibili a livello di materiali e applicazioni, tuttavia, non sempre siamo stati adeguatamente attenti a gestire il fine vita dei prodotti derivati dal packaging. La sfida oggi è utilizzare al meglio questi materiali in chiave di sostenibilità, supportati dalla legislazione europea che cerca di valorizzare questo processo. E il nostro corso interdisciplinare si propone di dare una panoramica anche a livello giuridico, tecnologico e ambientale, analizzando la filiera in ogni dettaglio, fornendo strumenti pratici di gestione della materia”.

Tutte le imprese che producono, distribuiscono e utilizzano imballaggi sono direttamente coinvolte nel processo verso un nuovo concetto di packaging e, per affrontarlo, è indispensabile contare su risorse qualificate con competenze giuridiche, tecniche e manageriali, fondamentali per garantire la sostenibilità ambientale.

Il corso si rivolge sia ai giovani laureati sia al personale già inserito in aziende (anche non laureato) alla ricerca di nuove opportunità per crescere professionalmente e migliorare la propria posizione lavorativa.

Iscrizioni aperte fino al 29 aprile 2025.

Informazioni:https://www.cafoscarichallengeschool.it/formazione/packaging-waste-expert-edizione-2025/Il corso Packaging Waste Expert, tenuto da docenti universitari ed esperti del settore, combina diverse modalità di apprendimento (modalità blended), tra cui lezioni in presenza, formazione online, analisi di casi studio e testimonianze aziendali. La durata è di 120 ore, dal 6 maggio al 17 novembre 2025. I partecipanti avranno accesso a tutto il materiale didattico, incluse slide e registrazioni delle lezioni, disponibili fino a 30 giorni dopo la conclusione del percorso formativo.

La modalità blended permette di conciliare la formazione con impegni lavorativi o logistici, rendendo il corso accessibile anche a chi vive lontano.

Termine per le iscrizioni: 29 aprile 2025

Coordinatore del corso: Prof. Alvise Benedetti

4 borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Carta Etica del Packaging

Università Ca’ Foscari Venezia

