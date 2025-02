CS LE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE DEL 18 FEBBRAIO 2025

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 18 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

LE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE DEL 18 FEBBRAIO 2025

Cagliari, 18/02/2025

Di seguito le principali delibere adottate dalla Giunta Todde.

Urbanistica ed Enti Locali

Su proposta della presidente Alessandra Todde, d’intesa con l’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda, è stato approvato il Disegno di legge regionale sul riordino della normativa edilizia e urbanistica regionale, che recepisce in modo ragionato le norme della Legge 105 del 2024, cosiddetta “Salva Casa”, e le armonizza con la legislazione regionale. Questo intervento permette di evitare che in futuro si verifichino nuovamente contenziosi, dubbi e difficoltà interpretative tra operatori, cittadini ed uffici pubblici.

Bilancio

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Programmazione e Bilancio, Giuseppe Meloni, ha approvato l’ulteriore proroga all’esercizio provvisorio sino al 31 marzo 2025.

Sempre su proposta dell’assessore Meloni è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2025 e pluriennale per gli anni 2025-2027 dell’Agenzia Sarda delle Entrate e le direttive di attuazione per il sostegno alle imprese, individuando nel Centro regionale di Programmazione il soggetto responsabile dell’attuazione della misura. Le attività istruttorie sono affidate alla società in house SFIRS.

Inoltre, è stata disposta l’adozione delle variazioni in conto dell’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2025, con le variazioni di bilancio e del Documento tecnico di accompagnamento, con l’utilizzo della quota vincolata al risultato di amministrazione (economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio di esercizi antecedenti al 2024). Ancora l’assessore della Programmazione ha predisposto la quantificazione del fondo garanzia debiti commerciali nell’esercizio 2025 per debiti scaduti al 31 dicembre 2024, prendendo atto che l’amministrazione regionale non è soggetta per l’esercizio 2024 all’obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia del debito commerciale.

Agricoltura

Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, la Giunta Todde ha concesso il nulla osta all’immediata esecutività della determinazione del Direttore generale dell’Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, con la quale è stata approvata la pianta organica dell’Agenzia che ha come obiettivo la finalità di tutelare e potenziare il settore ippico ed equestre attraverso interventi di valorizzazione e promozione delle specie e razze allevate nel territorio regionale.

Sanità

La Giunta, su proposta dell’assessore Armando Bartolazzi, ha approvato l’organizzazione e implementazione della Rete dei Servizi della Regione Sardegna dedicati ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) e il relativo percorso diagnostico terapeutico assistenziale. I DNA sono patologie complesse caratterizzate da un disfunzionale comportamento alimentare. Attualmente tali disturbi rappresentano un importante problema di salute pubblica.

L’Esecutivo ha approvato di programmare l’utilizzo della quota aggiuntiva del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2023 pari ad euro 19.525,33 ad integrazione della quota di euro 120.000 euro disposta con Delibera del 28 dicembre 2021, per dare continuità agli interventi di mediazione familiare per la città metropolitana di Cagliari e il Comune di Sassari (enti gestori), con programmazione nella macroattività “Misure per il sostegno e l’inclusione sociale”, dando atto che la medesima somma sarà divisa in parti uguali tra i due enti beneficiari.