Comunicato Stampa di costituzione parte civile nel processo contro Giampiero Gualandi

Ufficio Stampa

Via Grimandi 1

40011 Anzola dell’Emilia (BO)

COMUNICATO STAMPA

Il Comune di Anzola Dell’Emilia si è costituito parte civile nel processo contro Giampiero Gualandi.

Nella giornata di ieri si è tenuta la prima udienza del processo contro Giampiero Gualandi, ex vicecomandante della Polizia Locale, accusato di omicidio volontario, aggravato da futili motivi e dal legame affettivo, per aver ucciso Sofia Stefani, sua ex collega.

Di fronte ad un delitto così brutale, avvenuto all’interno di uffici comunali, e dello smarrimento e senso di insicurezza che ha colto tutta la cittadinanza quando si è appreso che l’autore era è un membro della Polizia Locale, l’Amministrazione Comunale ha deciso di costituirsi parte civile nel processo, per essere accanto alla famiglia Stefani in questo momento così difficile e sottolineare l’impegno di tutta la comunità anzolese contro la violenza di genere.

Siamo soddisfatti che la nostra istanza sia stata accolta, dispiace però che di questo processo non potranno essere parte le associazioni che da anni lottano contro la violenza sulle donne e che in questi mesi hanno mostrato grande vicinanza alla famiglia di Sofia.

Ci riferiamo in particolare alla Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna ed all'Associazione "Malala – Gli occhi delle donne sulla Pace", con le quali abbiamo sottoscritto una convenzione per la gestione all’interno del Municipio dello Spazio Via dalla violenza “Angela Romanin", che accoglie le donne vittime di violenza.

Come Amministrazione faremo quanto ci è possibile per far sentire la voce di chi ogni giorno tocca con mano cosa sia la violenza di genere e quale dolore arrechi ad una comunità ogni singolo femminicidio.

Saremo in aula anche per loro.