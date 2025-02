AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 19 FEBBRAIO

(AGENPARL) - Roma, 18 Febbraio 2025

PRESIDENTE

📌 10.30 Palazzo del Quirinale. Partecipazione alla cerimonia di giuramento dei nuovi Giudici della Corte Costituzionale Roberto Cassinelli, Massimo Luciani, Francesco Saverio Marini, Maria Alessandra Sandulli

📌 16 Sala del Cavaliere. Incontro con il Presidente dell’Assemblea Nazionale dell’Armenia, Alen Simonyan

AULA

📌 15 Question time con Ministri: Nordio, Urso, Lollobrigida

📌 16.20 Dichiarazioni di voto fiducia Milleproroghe. Dalle 18 votazioni per appello nominale.

COMMISSIONI

📌 9.20_Giustizia_Audizioni su violenza sulle donne

📌 13.30_Antimafia_ Audizione di Paolo Savini e Cristiano Cannarsa, presidente e amministratore delegato Sogei

📌 14_Copasir_Audizione del Procuratore Lo Voi

📌 14_Affari costituzionali_Audizioni di giuristi su Roma capitale

📌 14_Esteri-diritti umani_ Audizione del Premio Nobel per la pace 2023, Narges Mohammadi, e rappresentanti di Kairos Palestina

📌 14.30_Finanze_Audizione ADUSBEF su recesso della banca nei rapporti di conto corrente

📌 14.30_Politiche Ue_Audizioni associazioni agricole su rafforzamento posizione nella filiera alimentare

📌 14.35_Ambiente e Attività produttive_Audizioni su nucleare e transizione energetica (14,45 Giorgio Parisi)

📌 15_Affari sociali_Audizione di Robert Giovanni Nisticò, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) su Terapie digitali

📌 15_Periferie_Audizione di Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, il giovane musicista ucciso a Napoli nella notte del 31 agosto 2023.

📌 15.20_Affari sociali_Audizione su Riordino professioni sanitarie

EVENTI

📌 9.30 Aula Gruppi. Convegno: “Sicurezza stradale. Attualità e prospettive future della mobilità” (Gruppo Fratelli d’Italia)

📌 10 Sala Regina. Convegno: “Federazione delle Chiese evangeliche in Italia.

Commissione delle Chiese evangeliche per i rapporti con lo Stato 40 anni dopo la prima intesa. Bilanci, prospettive e criticità”. Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

📌 15 Convegno. “Obiettivo climatico VE “Fit For 55 il contributo dei bio-carburanti per la mobilità di domani”. Partecipa Vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌 15 Sala Matteotti. Convegno. “L’uomo, il diritto, l’ambiente. Gli strumenti di tutela a garanzia del cittadino”. Partecipa Vicepresidente Rampelli. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌11.30 Galeazzo Bignami. Commissione COVID

📌13 Referendum. Nicola Fratoianni

📌14.30 Incontro CIA. Marco Lacarra

📌16 Presentazione libro “Il coraggio di vivere”. Giorgia Latini