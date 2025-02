Verso l’Hub urbano di Piacenza: entro il 7 marzo le adesioni delle imprese locali, tramite le associazioni di categoria.

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

Hub Urbano della Città di Piacenza:

Comune, Enti e Associazioni al lavoro per l’individuazione dell’hub.

Le imprese del centro storico possono aderire gratuitamente entro il 7 marzo per ottenere contributi.

Piacenza, 17 febbraio 2025. L’Hub Urbano della Città di Piacenza coinvolge il perimetro del centro storico:

un’area caratterizzata da una pluralità di imprese, funzioni e soggetti. Le imprese del settore commerciale e

di servizi presenti svolgono un ruolo strategico per potenziarne l’attrattività, promuovere la rigenerazione

del tessuto urbano e la valorizzazione di tutte le economie locali.

Attraverso la L.R. 12/2023 la Regione Emilia-Romagna favorisce lo sviluppo dell’economia urbana verso

modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità, potenziamento e gestione della rete dei servizi e degli

spazi urbani, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore competitività, attrattività e resilienza dei territori e

del sistema imprenditoriale e rispondere più efficacemente ai cambiamenti negli stili di vita e di consumo.

Per l’individuazione degli ambiti territoriali costituenti gli hub la D.G.R. 1013 del 04/06/2024 prevede i

seguenti elementi:

a) individuazione e perimetrazione dell’area;

b) dimensionamento e caratteristiche territoriali (dell’area);

c) accordo di partenariato;

d) identificazione delle modalità di governance unitaria dell’hub.

L’hub urbano coinvolge la totalità del centro storico di Piacenza che al suo interno conta 1.149 spazi

commerciali al piano terra attivi per un totale di 2.264 vetrine che costituiscono l’insieme delle economie

urbane che contribuiscono alla valorizzazione della città.

La stipula di un Accordo di partenariato costituisce un’intesa formale per instaurare una collaborazione

continuativa e strutturata per il perseguimento di obiettivi comuni di lungo periodo. Aderiscono all’hub:

• Comune di Piacenza,

• Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell’Emilia – Sede di Piacenza,

• Unione Commercianti Piacenza,

• Confesercenti Piacenza,

• CNA Piacenza,

• Confedilizia Piacenza,

• FIAIP Piacenza,

• FIMAA Piacenza,

• Associazione Vita in Centro.

Per beneficiare di incentivazioni per interventi di qualificazione e innovazione devono aderire all’Accordo di

partenariato le imprese del settore commerciale e di servizi presenti nell’area del centro storico della Città di

Piacenza inviando una manifestazione di interesse contattando i soggetti sora elencati.

L’adesione è gratuita e deve essere inviata entro il 7 marzo.

Il partenariato condivide un Programma di sviluppo e innovazione che individua i seguenti obiettivi che

guidano gli interventi e le progettualità dell’Hub Urbano:

• valorizzazione delle economie urbane di prossimità attraverso processi di integrazione, innovazione,

qualificazione e sviluppo del sistema distributivo e dei servizi;

• sviluppare sinergie tra commercio e marketing con l’obiettivo di incrementare l’attrattività;

• riqualificare il contesto e gli spazi urbani in coerenza con azioni relative all’accessibilità e alla mobilità

sostenibile.

Gli obiettivi sopra elencati vengono declinati nelle seguenti strategie di sviluppo a lungo, medio e breve

termine:

• Miglioramento della qualità urbana degli spazi pubblici sinergici con le economie di vicinato.

• Supporto, valorizzazione e maggiore attrattività del commercio di vicinato.

• Contrastare il rischio desertificazione commerciale e favorire iniziative di riuso temporaneo.

• Coinvolgimento delle proprietà immobiliari degli spazi commerciali sfitti.

• Sinergie tra commercio e marketing territoriale.

• Approfondimento delle analisi che coinvolgono l’ambito urbano.

• Supporto alle attività economiche urbane nei processi di innovazione digitale del sistema di offerta

commerciale.

• Valorizzazione delle aree mercatali e del commercio su area pubblica.

• Rafforzamento delle sinergie con le polarità urbane ed extra-urbane.

• Integrazione tra le economie urbane e la micro-logistica.

• Sviluppare sinergie con l’ecosistema universitario.

• Gestione unitaria e coordinata.

• Studi e analisi prospettiche per l’implementazione di eventuali hub di prossimità.

“Il percorso dell’Amministrazione comunale nell’individuazione dell’Hub Urbano della Città di Piacenza

promuove la sinergia fra pubblico e privato – sottolinea l’Assessore allo sviluppo e valorizzazione

commerciale, marketing territoriale, servizi al cittadino e trasformazione digitale Simone Fornasari – ed

individua, con i diversi soggetti coinvolti, gli obiettivi, le strategie e gli interventi di qualificazione della rete

commerciale locale contribuendo allo sviluppo dell’economia urbana come motore della valorizzazione del

centro storico”.

FOCUS: Adesione delle imprese per beneficiare di contributi

Le imprese del settore commerciale e di servizi presenti nell’area del centro storico della Città possono

presentare la manifestazione di interesse per far parte dell’Accordo di partenariato. Questa adesione è

gratuita e rappresenta un requisito fondamentale per accedere agli incentivi previsti dai bandi regionali,

destinati alla qualificazione e all’innovazione delle attività.

La manifestazione può essere presentata rivolgendosi a:

• Unione Commercianti Piacenza,

• Confesercenti Piacenza,

• CNA Piacenza,

• Confedilizia Piacenza,

• FIAIP Piacenza,

• FIMAA Piacenza,

• Associazione Vita in Centro.

Entro il termine del 7 marzo 2025.