AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 18 FEBBRAIO

(AGENPARL) - Roma, 17 Febbraio 2025

AULA

📌9.30 Seguito esame dl Emergenze Pnrr (per ora votati 50 Odg su 103). Seguono dichiarazioni di voto, voto finale.

📌 Al termine mozione costi energia

📌 Dalle 15 ddl termini normativi

COMMISSIONI

📌12 Covid_Audizione Miguel Martina, già funzionario Agenzia delle dogane e monopoli

📌Dalle 13.00_Femminicidio_ Audizioni di Andrea Carnevale, orfano di femminicidio (videoconferenza), di Marinella Giannina Terragni, Autorità Garante infanzia e adolescenza (videoconferenza), di Eurosia Padula, orfana di femminicidio, e di rappresentanti Fastweb.

📌14.00_Agricoltura_ Audizioni di AIC, UCI, alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare e Unci agroalimentare su accordo UE-Mercosur

📌14.00_Politiche_UE_Audizione Fabio Ciciliano, Capo dipartimento Protezione Civile, su utilizzo fondi strutturali europei

📌14.00_Copasir_Audizione Direttore AISI, Bruno Valensise

📌Dopo le 14.30_Affari costituzionali_e_Bilancio_Riunite_Referente su disposizioni urgenti in materia di termini normativi (previste votazioni)

📌15.00_Ambiente _ Audizioni di Cisambiente e RLG Systems Italia su gestione dei rifiuti nel settore tessile

📌15.20_Ambiente _ Audizioni_Rappresentanti SMAT e Daniele Baglione in materia di servizio idrico integrato

EVENTI

📌10 Aula dei Gruppi. Convegno: “Oncologia pediatrica in Italia, nuovi panorami di cura. Come evolvono le terapie, come evolvono le associazioni dei genitori”. Partecipa Vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌11 Sala Regina. Iniziativa “Ma tu rimani. Buon compleanno, Faber”. Partecipa Vicepresidente Ascani, Presidente Commissione Cultura Mollicone. Con Dori Ghezzi, Paola Turci, Paolo Fresu, Gino Castaldo. Diretta webtv

📌11 Sala Lupa. Convegno. “Il nuovo nucleare sostenibile: un’opportunità per l’Italia? Un passo cruciale per la transizione energetica”. Partecipa deputato Questore Trancassini. Diretta webtv

📌16.30 Sala Matteotti. Presentazione del libro “Dare un’anima alla politica” di Bruno Bignami. Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10 Per una legge nei casi di morte improvvisa giovanile. Ciocchetti – Malavasi

📌13 Presentazione pdl “giornata cultura motociclistica” ed intergruppo. La Salandra

📌14.30 Ombre adolescenziali – Il fenomeno delle devianze giovanili. Imma Vietri

📌17.30 Anna Maria Ortese, scrittrice straniera di Angela Bubba. Fabio Porta