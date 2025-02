(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 TRIDICO-DONNO (M5S): APPOGGIO A REFERENDUM CGIL PER RISTABILIRE BINOMIO DIGNITÀ-LAVORO

ROMA, 16 FEBBRAIO 2025 – “Il M5S si batte da sempre contro la precarietà del lavoro e lo sfruttamento, che continuano a rappresentare una piaga per l’Italia. Per tale motivo, appoggeremo i referendum sul lavoro della Cgil, incluso quello per cancellare le norme che, in caso di infortunio negli appalti, impediscono di estendere la responsabilità all’impresa appaltante. Il Jobs Act si è inserito nel solco delle peggiori leggi sul lavoro varate dagli Anni ’90, alimentando la fake news secondo cui una maggiore flessibilità fa crescere l’occupazione: un falso storico smentito da tutti gli studi in materia. Peraltro, il provvedimento è già annegato in un mare di incostituzionalità viste le numerose pronunce della Consulta, che ne hanno praticamente minato le basi. Solo con il decreto Dignità, cancellato dal Governo Meloni che della precarietà è fan sfegatato, eravamo riusciti a invertire la rotta. Tramite questi referendum, i cittadini che credono nel valore democratico del binomio dignità-lavoro hanno la possibilità di mettere finalmente un punto e andare a capo”. Lo affermano in una nota il capodelegazione del M5S al Parlamento europeo, Pasquale Tridico, e il deputato e coordinatore regionale M5S Puglia Leonardo Donno a margine dell’evento “Lavoro e autonomia differenziata – Quale futuro nella prospettiva nazionale ed europea”, organizzato dall’ex presidente dell’Inps e svoltosi a Gioia del Colle.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle