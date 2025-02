Presentata denuncia a Scotland Yard per la vendita del Queens Park Rangers: Accuse di infedele patrocinio, truffa, frode ed appropriazione indebita

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

Denuncia a Scotland Yard per la vendita del Queens Park Rangers: Accuse di infedele patrocinio, truffa, frode ed appropriazione indebita

A quanto risulta all’Agenparl in possesso di ampia documentazione a supporto dell’articolo, è stata recentemente presentata una denuncia penale a Scotland Yard per infedele patrocinio, truffa, frode e appropriazione indebita in relazione alla vendita della squadra di calcio Queens Park Rangers (QPR). L’ex azionista di maggioranza, dopo aver deciso di cedere il suo pacchetto azionario, si era affidato all’avvocato Kevin Steel dello studio legale Mishcon de Reya, noto per aver curato in passato il divorzio di Lady Diana. Tuttavia, Steel, dopo aver scontato cinque anni e mezzo di reclusione, ha cambiato il proprio nome in Kevin MacLeod.

Secondo l’accordo tra l’ex azionista e Steel, il legale avrebbe dovuto ricevere 2 milioni di sterline in caso di promozione del club in Premier League, 2,5 milioni per la cessione delle azioni e un milione di sterline per gli interessi, in cambio della rinuncia a prestiti di 6,5 milioni di sterline. Un interesse annuo del 7% avrebbe portato il totale dell’operazione a circa 16 milioni di sterline. Tuttavia, secondo le accuse, Steel avrebbe modificato unilateralmente i termini dell’accordo senza il necessario consenso, trasferendo le azioni dell’ex azionista a una società esterna e successivamente vendendole a un grande gruppo. Nonostante le promozioni del club, l’ex azionista non ha ricevuto informazioni dettagliate né alcun pagamento.

Scotland Yard sta attualmente valutando la situazione e le sue implicazioni sulla trasparenza e l’integrità delle pratiche legali nel mondo del calcio, dopo la denuncia presentata.

Secondo un’esclusiva del Mirror, MacLeod, precedentemente noto come Kevin Steele, è stato cacciato dallo studio legale Mishcon de Reya nel 2008 e successivamente condannato a cinque anni di carcere per il suo ruolo in una frode da 18,4 milioni di sterline. Sempre secondo il Mirror, MacLeod ha anche contribuito a falsificare documenti per un’acquisizione immobiliare in un resort dove Wayne Rooney possedeva una villa.

MacLeod nuovamente accusato di pratiche scorrette dal loro ex socio in affari, Arpit Ahuja. Durante il processo presso il tribunale della contea di Central London, Ahuja ha dichiarato che Andrews ha sottratto 55.000 sterline dovute ai creditori e le ha investite in altre società. Inoltre, ha affermato di essere stato tenuto all’oscuro della condanna per frode di MacLeod e del suo precedente nome.

Secondo il Mirror, un ulteriore aspetto della vicenda riguarda un processo presso la Southwark Crown Court, in cui Kevin Steele (oggi MacLeod) è accusato di aver aiutato due uomini a frodare la banca svizzera EFG Private Bank per circa 28 milioni di dollari.

Secondo il Telegraph, Steele avrebbe firmato documenti falsificati per convincere la banca che uno dei clienti, Michael Shepherd, possedesse un patrimonio triplo rispetto all’importo del prestito richiesto. Shepherd e il suo complice, Mark Pattinson, si sono già dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode, mentre Steele deve ancora rispondere delle accuse di frode e abuso di posizione all’interno dello studio legale Mishcon de Reya.

Il caso in esame, cioè vendita del Queens Park Rangers, mette in luce gravi interrogativi sulla trasparenza nel mondo degli affari e dello sport. Il coinvolgimento di figure già condannate per frode, come Kevin MacLeod (ex Kevin Steele) solleva dubbi sulla regolamentazione delle attività finanziarie e legali nel Regno Unito. Da sottolineare che il valore attuale del QPR avendo lo stadio di proprietà nel centro di Londra si raggira su centinaia di milioni di sterline.

Scotland Yard prosegue le indagini, mentre la giustizia britannica dovrà stabilire se vi siano state ulteriori violazioni e frodi nel contesto della vendita del Queens Park Rangers e di altre operazioni finanziarie contestate come il recupero del credito da parte dell’ex azionista tramite un prestigioso studio legale inglese verificando anche che non vi siano stati ulteriori violazioni e frodi anche nel recupero del credito stesso.