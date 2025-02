Il viale dell’arte piace, domenica di grande afflusso a “Costruire”

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

La rassegna Arte Fiera Dolomiti continuerà anche il prossimo fine settimana

Vent’anni da una parte, oltre cinquanta dall’altra. Doppio giubileo ad Arte Fiera Dolomiti, la rassegna artistica abbinata a “Costruire”, la vetrina del sistema casa e dell’edilizia di montagna, di scena a Longarone Fiere Dolomiti. I vent’anni sono quelli di Arte Fiera, nata per felice intuizione di Franco Fonzo. Il mezzo secolo abbondante invece è la parabola artistica di Vico Calabrò, maestro indiscusso dell’affresco. E proprio con Calabrò si è aperta sabato Arte Fiera, che ha voluto insignire il maestro di un prestigioso premio alla carriera.

TRASMISSIONE DEL SAPERE

«Premio alla vecchiaia, più che premio alla carriera» ha scherzato Calabrò, visibilmente emozionato nel ricevere il riconoscimento. «Un percorso di vita che mi ha permesso di spaziare in tutte le tecniche del mestiere della pittura. Ma forse quella a cui sono più legato è l’affresco».

Difatti Calabrò è uno degli ultimi grandi maestri di un’arte tutta italiana, che ha in Giotto, Michelangelo, Mantegna – solo per citarne alcuni – i punti di riferimento storici. Non l’ultimissimo, però, perché in questi decenni ha saputo trasmettere e tramandare il suo saper fare a giovani talenti emergenti.

Durante le giornate di Arte Fiera Dolomiti sta realizzando un affresco con i suoi allievi, sotto gli occhi dei visitatori della fiera, che anche oggi (domenica 16 febbraio) hanno mostrato grande apprezzamento per la rassegna artistica.

ARTE FIERA

Arte Fiera Dolomiti ha messo in campo il vasto programma di eventi. Nella mattinata di oggi è stato presentato il libro illustrato “La Scacchiera sotto il Calicanto” di Giovanni Lorusso. E proprio una grande scacchiera è presente in fiera a disposizione per chi vuole provare a fare scacco matto.

Spazio poi alla mostra “Naturali armonie” di Elio Ciol, all’esposizione “Momenti di fotografia spontanea” del Circolo Fotografico Casier, e alla mostra di fotografia di Monica Garau e Stefano Cusumano.

Arte in Fiera Dolomiti, insieme a Costruire, è aperta con orario continuato il sabato e la domenica dalle 9 alle 19 e il venerdì dalle 14.30 alle 19.

Programma completo disponibile sul sito http://www.longaronefiere.it/costruire

Longarone, 16 febbraio 2025