Fisco. Speranzon (FdI): FdI taglia le tasse ma sinistra pronta a mettere mani in tasca agli italiani

“Mentre il governo Meloni taglia le tasse e investe su famiglie, lavoratori e imprese, la sinistra è pronta a mettere le mani in tasca agli italiani con nuove tasse e la patrimoniale. Fino a che Fratelli d’Italia ci sarà al governo non lo permetteremo”.

Così in un video sui social il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.

