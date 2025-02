Comune di Ancona – Monumenti al buio oggi e domani cena al buio a scuola per Mi illumino di Meno – comnicati del 16 febbraio

(AGENPARL) - Roma, 16 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 16 febbraio 2025 CENA AL BUIO DOMANI ALLA FAIANI ED OGGI MONUMENTI SPENTI PER MI ILLUMINO DI MENO 2025

Cena al buio domani alle scuole Faiani quale appendice della giornata di oggi 16 febbraio, in cui si svolge ”M’illumino di Meno 2025”, Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, volta alla sensibilizzazione della collettività sul risparmio energetico, sulla diffusione di una maggiore consapevolezza sulle conseguenze del consumo indiscriminato di energia, sul riutilizzo dei materiali, sulla riduzione degli sprechi.

Anche il Comune di Ancona oggi, proprio per sottolineare pubblicamente questi aspetti, ha stabilito su indicazione dell’Assessorato agli Affari Generali lo spegnimento di alcuni monumenti quali: (in coordinamento con Anconambiente) il Monumento dei Caduti e la statua di Piazza Cavour; la Fontana dei Cavalli e della Fontana del Calamo; in coordinamento con Conerobus, l’ascensore del Passetto; in collaborazione con Marche Teatro, la facciata del Teatro delle Muse.

In questa giornata, l’Amministrazione invita i cittadini ad aderire alla iniziativa e comunque a mettere in atto sempre buone pratiche e abitudini per uno stile di vita più sostenibile.

“Con questa iniziativa – spiega l’Assessore agli Affari Generali, Antonella Andreoli – l’Amministrazione vuole sensibilizzare i cittadini riguardo il consumo consapevole dell’energia e la lotta agli sprechi. Una sensibilizzazione che portiamo avanti soprattutto nelle scuole dove, quale appendice alla giornata di oggi, domani sera si terrà alle Faiani una cena al buio con la partecipazione degli alunni che hanno predisposto anche iniziative artistiche”.