AGENDA CAMERA DI DOMANI, LUNEDì 17 FEBBRAIO

AULA

📌Decreto legge emergenza Pnrr. Dichiarazioni di voto su fiducia dalle 14

COMMISSIONI

📌10.30 e termine voto del pomeriggio in Aula: Affari costituzionali e Bilancio_Esame Dl proroga termini

📌16.40_Finanze_ Avvio esame aggiornamento delega per riordino sistema sanzionatorio e parere su Proroga termini

📌16.40_Cultura_Esame per pareri su Proroga termini, Tutela lavoratori malati oncologici e Body shaming

📌Termine voto del pomeriggio in Assemblea: Cultura_Seguito esame Accesso corsi laurea in medicina

EVENTI

📌14.30 Convegno: “I professionisti sanitari: la sfida della tecnologia

nel percorso d’integrazione tra DM 70 e DM 77″. On. Ciani

📌15.30 Sala della Regina. Convegno

“Family centered care: oggi e domani. 125 anni

della Fondazione Ronald McDonald”. Partecipa Vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌16.30 Sala Matteotti. Convegno: “Le nuove frontiere del welfare. I modelli virtuosi”. On. Bonetti