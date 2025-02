(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DIRETTORE GENERALE

Comunicato

Stampa

GABINETTO ISTITUZIONALE

n.22/2025

UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

del 14/02/2025

San Piero Patti, consegnati i lavori di messa in sicurezza della strada

provinciale 129/C e della strada di penetrazione agricola “Martinello –

Granatello – Ciuciumì e Valdoria – Tesoriero – Balze”

La Città Metropolitana di Messina prosegue, senza sosta, l’attività di messa in sicurezza

delle arterie stradali di propria competenza con importanti programmi d’investimento e

d’intervento che stanno determinando un costante miglioramento delle condizioni di

transitabilità lungo la rete viaria provinciale.

A San Piero Patti, alla presenza del Direttore Generale Giuseppe Campagna e del Sindaco di

San Piero Patti Carmelita Marchello, sono stati consegnati i lavori di manutenzione della

strada provinciale 129/C e della strada di penetrazione agricola “Martinello – Granatello –

Ciuciumì e Valdoria – Tesoriero – Balze”.

L’importo complessivo a disposizione di Palazzo dei Leoni, finanziato con fondi del

Il progetto, realizzato dai tecnici di Palazzo dei Leoni, prevede il potenziamento e

l’adeguamento delle barriere di sicurezza, la realizzazione di opere di contenimento e

protezione, la manutenzione della sede stradale, la regimentazione delle acque superficiali

mediante la realizzazione di tratti di cunette e la riqualificazione ambientale dei luoghi.

“I lavori di messa in sicurezza delle strade provinciali – ha sottolineato il Direttore Generale

Campagna – rappresentano il naturale proseguimento di un percorso virtuoso, iniziato con

l’amministrazione De Luca e proseguito con quella Basile. Si tratta di un obiettivo per un

rilancio economico e turistico di territori che hanno un rilevante potenziale di sviluppo”.

Carmelita Marchello ha espresso un sentito ringraziamento al Sindaco Metropolitano

Federico Basile per l’attenzione manifestata nei confronti del territorio di San Piero Patti

che, da queste opere, trarrà un importante beneficio in termini di sicurezza e di tempi di

percorribilità.

