19-22/03_CA’ FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL: L’ILLUSTRATORE MANUELE FIOR FIRMA IL MANIFESTO DEL FESTIVAL

(AGENPARL) - Roma, 14 Febbraio 2025

(AGENPARL) – ven 14 febbraio 2025 CA’ FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL 15

19-22 MARZO 2025

DIFFUSO @ VENEZIA

Qui per scaricare il manifesto di Manuele Fior:

https://drive.google.com/file/d/17sSldH9I6peqK2iIJUAReOsy1Khy_Ncn/view?usp=drive_link

Qui una selezione di immagini dei film in Concorso:

https://drive.google.com/drive/folders/1U5_77U_vpepcfCXwPXpl4buJCdKGn83B?usp=sharing

CA’ FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL DAL 19 AL 22 MARZO

L’ILLUSTRATORE E FUMETTISTA MANUELE FIOR FIRMA PER

LA TERZA VOLTA IL MANIFESTO FESTIVAL

VENEZIA – Manuele Fior è l’autore del manifesto per la quindicesima

edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival che si svolgerà dal 19 al

22 marzo 2025 in forma ‘diffusa’ a Venezia, mantenendo come sede

principale l’Auditorium Santa Margherita – Emanuele Severino e

anche quest’anno con una ricca pre-apertura dedicata interamente

all’animazione il 18 marzo.

Per il terzo anno consecutivo, il manifesto del festival è firmato

dall’illustratore e fumettista italiano Manuele Fior. Quest’anno l’opera

rappresenta un Pulcinella appollaiato sul comignolo di un tetto

veneziano, giocando con il tema della maschera e della visione

privilegiata che si ottiene cambiando il proprio punto di osservazione,

un concetto che lo Short ha cercato di esplorare sin dalla sua nascita.

Come ha dichiarato l’autore: “L’immagine propone l’importanza della

maschera, grazie alla sua capacità di proiettarci in altre storie, e allo

stesso tempo mostra come sia necessario guardare il mondo dall’alto

per scoprirlo da una diversa prospettiva”.

Nato a Cesena nel 1975, Manuele Fior ha vissuto a Berlino, Oslo,

Parigi e Venezia. Artista di respiro internazionale, è uno dei disegnatori

più apprezzati in Italia e all’estero. Collabora con le sue illustrazioni a

riviste come The New Yorker, Vanity Fair, a quotidiani come la

Repubblica, Le Monde e Il Sole 24 Ore, a case editrici come Feltrinelli,

Einaudi, EL. Nel 2017 le ha raccolte e commentate ne L’ora dei miraggi.

Con il graphic novel Cinquemila chilometri al secondo ha vinto il premio

Fauve d’Or come Miglior Album al Festival Internazionale di Angoulême

2011, mentre L’intervista (2013) segna il suo esordio nel bianco e nero.

Ha pubblicato numerose opere per Cononino press e Oblomov edizioni,

tra le quali Rosso Oltremare (2006), La signorina Else (2009), tratto

dall’omonimo romanzo di Arthur Schnitzler, Le variazioni

d’Orsay (2015), la raccolta di racconti brevi I giorni della

merla (2016), Celestia (2020) e il più recente, Hypericon (2022).

Il Ca’ Foscari Short Film Festival, organizzato dall’Università Ca’

Foscari Venezia e realizzato con il supporto di Fondazione di Venezia

(partner Avani Rio Novo Venice Hotel, la piattaforma italiana di

cinema on demand ‘breve’ WeShort, Ugo Comunicazione e

Promovetro) è il primo in Europa interamente organizzato e gestito da

un’università. Negli anni si è affermato come una delle vetrine principali