(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 DIVIETO COLTIVAZIONE ORTAGGI A ROTONDELLA: COLDIRETTI CHIEDE MAGGIORE CHIAREZZA

“Maggiore chiarezza”: a chiederlo la federazione provinciale di Matera della Coldiretti, alla luce della recente ordinanza del sindaco di Rotondella, che integrando il divieto di utilizzo ed emungimento delle acque sotterranee nelle aree comprendenti il centro Enea della Trisaia, sancisce restrizioni per la coltivazione all’aperto di ortaggi destinati all’alimentazione umana ed animale nel perimetro di una vasta area dell’agro comunale, per una superficie complessiva di centinaia di ettari. “Il provvedimento risponde ad una richiesta dell’Azienda sanitaria di Matera – spiega Pietro Bitonti, presidente provinciale di Coldiretti Matera – ed è stato evidentemente adottato a scopo di precauzione e di tutela della salute dei cittadini. La sicurezza alimentare è un punto fondamentale dell’azione sindacale della stessa Coldiretti. Tuttavia – prosegue Bitonti – è necessario conoscere in modo puntuale i dati di analisi che hanno indotto l’Azienda sanitaria locale a richiedere le misure cautelative e chiediamo, qualora dovesse essere convocato il Tavolo della trasparenza sull’argomento, che si tenga alla presenza delle organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo a supporto degli interessi del settore primario”.

Matera 13 febbraio 2025

AVVISO DI RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa nazionale ed europea di cui al D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) e al Reg. UE 679/2016, si precisa che la presente e-mail e’ inviata unicamente ai destinatari sopra indicati, con espressa diffida di leggere, copiare ed usare senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla e contattarci immediatamente.

NOTICE OF CONFIDENTIALITY

In accordance with national and European legislation pursuant to Legislative Decree 196/2003 (as amended and supplemented) and EU Reg. 679/2016, please note that this e-mail is sent only to the recipients indicated above, with express warning to read, copy and use without authorization. If you have received this copy by mistake, please destroy it and contact us immediately.