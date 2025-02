Anche a Muccia la farmacia salva vite!

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 La “farmacia dei servizi” rappresenta per le aree interne della Regione

Marche la risposta più concreta alle esigenze di assistenza sanitaria

espresse dalle popolazioni, prevalentemente anziane.

La conferma è data dal terzo caso in 15 giorni: dopo Monte Urano e

Montegranaro, questa volta a Muccia, nell’ entroterra maceratese, la

dottoressa Nadia Moreni, titolare della farmacia rurale, ha sottoposto ad

elettrocardiogramma una paziente indirizzata in farmacia dal medico di

base. L’ allert immediato della centrale di refertazione ha consentito di

individuare una fibrillazione in atto, disponendo il ricovero nell’

ospedale di Camerino e l’intervento immediato di un cardiologo.

” La telemedicina in farmacia – precisa Ida Kazcmarek, presidente di

Federfarma Macerata – conferma la validità di queste tecnologie a

servizio dei cittadini, soprattutto in zone distanti dai poli ospedalieri”

Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche, rilancia ” cambia il ruolo

delle nostre farmacie, professionalità e capillarità, in un costante

raccordo di vicinanza col sistema sanitario nella sua complessa

articolazione, dai medici di base agli ospedali : questi fattori riescono

a dare risposte ai bisogni di salute e tranquillità dei cittadini

marchigiani, è fondamentale concentrare sempre maggiore attenzione su tali

percorsi concreti”.