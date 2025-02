[acspro] [CRUmbria-News] “L’Umbria cambia passo sulla battaglia contro i PFAS”

(AGENPARL) - Roma, 13 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 13 febbraio 2025 Nota di Simonetti (M5S): “Con la mozione approvata martedì in Assemblea

legislativa, l’Umbria sceglie di cambiare passo”

(Acs) Perugia, 13 febbraio 2025 – “Per anni, le istituzioni hanno ignorato

un problema grave, lasciando che la contaminazione da PFAS nelle acque umbre

restasse sotto silenzio. Non c’è mai stata una comunicazione chiara ai

cittadini, né interventi concreti per affrontare una questione che riguarda

la salute pubblica. Nessuno si è assunto la responsabilità di dire la

verità, e questo è inaccettabile”. Così, in una nota, il capogruppo del

M5S, Luca Simonetti per il quale “con la mozione approvata martedì in

Assemblea legislativa, l’Umbria sceglie di cambiare passo”.

“La Regione – osserva – adotterà finalmente un approccio serio e

trasparente, basato sul principio di precauzione, perché di fronte a una

minaccia ambientale e sanitaria non si può più restare immobili. Il

monitoraggio delle acque sarà rafforzato e reso pubblico, perché i

cittadini hanno il diritto di sapere in che condizioni si trova il territorio

in cui vivono. Le istituzioni avranno il dovere di riferire periodicamente,

garantendo un controllo costante”.

“L’azione non si ferma qui – continua Simonetti -. L’impegno assunto

prevede misure concrete per ridurre l’esposizione della popolazione ai PFAS

e per individuare con chiarezza le fonti di contaminazione, impedendo che il

problema si ripresenti. Sarà chiesto al Governo e all’Unione Europea di

introdurre normative più stringenti per limitare la produzione e l’uso di

queste sostanze, mentre sul fronte delle bonifiche dovrà essere chi inquina

a pagare, senza scaricare i costi sulla collettività. L’atto approvato

martedì – ricorda – è frutto di un impegno condiviso e della volontà di

affrontare con serietà un problema che per troppo tempo è stato

sottovalutato. Per questo è stato sottoscritto da tutti i gruppi di

maggioranza, a dimostrazione di un fronte compatto nel voler garantire ai

cittadini trasparenza, sicurezza e un’azione efficace contro

l’inquinamento”.

“Per troppo tempo – conclude – questo tema è stato evitato, ma

l’Umbria non può più permetterselo. L’inquinamento da PFAS è un

problema serio, che va affrontato con responsabilità e determinazione. Oggi

abbiamo preso una direzione chiara: la tutela della salute e dell’ambiente

viene prima di tutto”. RED/as

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79691