Servizio Civile, scadenza bando il 18 febbraio

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

Gentili giornalisti,Spettabili redazioni,vi comunichiamo che sono gli ultimi giorni per candidarsi svolgere il Servizio Civile 2025/2026. I giovani fra i 18 e 29 anni non compiuti interessati possono presentare domanda di partecipazione scegliendo fra ben 9 progetti per 118 posti a disposizione e 24 sedi di attuazione. Bisogna presentare domanda *entro il 18 febbraio 2025,alle ore **14.00,* attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC,*tablet *e *smartphone *all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Per scegliere il progetto è possibile utilizzare il link che segue https://www.arciserviziocivile.it/progetti Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla sede di ASC Martina Franca dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.30 e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00. – – Vi preghiamo di darne notizia.