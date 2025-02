(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

Nel momento in cui le forze armate ucraine sono impegnate sul fronte contro l’esercito russo, ben più numeroso, il Ministero della Difesa ha annunciato un ambizioso pacchetto di incentivi finanziari e benefici accessori per attirare nuovi reclute. La misura, destinata agli uomini tra i 18 ei 24 anni – fascia attualmente esente dalla leva obbligatoria, riservata infatti agli uomini dai 25 ai 60 anni – si inserisce in un contesto di grave carenza di personale e di crescenti perdite sul campo.

Una strategia necessaria

Le difficoltà nel rifornire i ranghi militari sono evidenti: la modifica delle norme sulla leva, che la scorsa primavera ha abbassato l’età minima dai 27 ai 25 anni, non è riuscita a compensare il numero di militari in rilasciato. Ad aggravare la situazione, alcuni uomini in età di leva hanno optato per trasferirsi all’estero e si sono verificati casi di diserzione, indebolendo ulteriormente la capacità operativa dell’esercito ucraino.

A fronte di questi problemi, l’amministrazione militare ha deciso di introdurre misure di incentivo che possano sperare di rappresentare un richiamo per i giovani. L’iniziativa arriva in un periodo di incertezza anche sul fronte internazionale: mentre l’amministrazione Biden aveva esortato Kiev ad aumentare ulteriormente l’età della leva a 18 anni, la situazione geopolitica e la preoccupazione per la continuità dei rifornimenti di aiuti militari da parte degli alleati occidentali pesano sulla strategia difensiva.

Dettagli del Nuovo Programma

Secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa Rustem Umerov sul sito del Ministero, i volontari che aderiranno al nuovo programma avranno diritto a:

Una quota di iscrizione una tantum di 1 milione di grivne (circa 24.000 dollari);

di 1 milione di grivne (circa 24.000 dollari); Uno stipendio mensile di 120.000 grivne (circa 2.900 dollari) per coloro impegnati in “partecipazione diretta alle ostilità” e schierati in prima linea;

di 120.000 grivne (circa 2.900 dollari) per coloro impegnati in “partecipazione diretta alle ostilità” e schierati in prima linea; Agevolazioni finanziarie come l’accesso a un tasso di mutuo pari allo 0%;

come l’accesso a un tasso di mutuo pari allo 0%; Borse di studio governative per l’istruzione superiore;

per l’istruzione superiore; Ulteriori benefici sanitari , inclusa l’assistenza odontoiatrica;

, inclusa l’assistenza odontoiatrica; Permesso di lasciare il paese dopo un anno di servizio;

dopo un anno di servizio; Esenzione dalla leva per 12 mesi al termine del contratto.

Questi vantaggi si pongono come incentivo per colmare le lacune nei ranghi, anche se la misura rischia di creare malumori tra il personale già in servizio. Infatti, secondo le informazioni rese pubbliche, il personale impegnato in ruoli di retroguardia – occupandosi di comando, pianificazione, difesa aerea, rifornimento e logistica – percepisce uno stipendio mensile di circa 30.000 grivne (720 dollari), cifra ben inferiore rispetto a quella destinata ai soldati in prima linea.

Critiche e Prospettive Future

Il nuovo piano del Ministero della Difesa sottolinea la difficoltà dell’Ucraina nel mantenere un esercito adeguato in un contesto bellico estenuante. La disparità retributiva tra le varie categorie di personale potrebbe alimentare tensione interna, in un momento in cui il governo è già sotto accese critiche per la mancanza di un quadro giuridico e di una tempistica definita per la smobilitazione dei soldati.

Mentre le forze ucraine vengono progressivamente respinte in alcune aree orientali, l’efficacia di tali incentivi nel rafforzare i ranghi militari rimane incerta. Le prossime settimane saranno cruciali per valutare se questa strategia, con la sua dotazione di vantaggi economici e sociali, riuscirà a invertire il trend negativo ea garantire il necessario afflusso di personale nelle truppe impegnate sul campo.

L’Ucraina, in una fase critica del conflitto, si trova a dover bilanciare esigenze operative e pressioni interne ed esterne, cercando di motivare una nuova generazione di giovani a mettersi in gioco in un contesto di grande complessità e rischio.