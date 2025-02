(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

CORRUZIONE,M5S: CON POLITICHE MELONI INEVITABILE BOCCIATURA TRANSPARENCY ROMA,11 feb. – “Dopo 13 anni l’Italia perde punti e posizioni nella classifica di Transparency International. Era inevitabile viste le politiche del governo Meloni e a confermarlo è la stessa organizzazione internazionale non governativa,la quale scrive che ‘le più recenti riforme ed alcune questioni irrisolte stanno indebolendo i progressi del Paese nel contrasto alla corruzione e incidono negativamente sulla capacità del sistema di prevenzione della corruzione nel settore pubblico’. Inoltre,Transparency International sottolinea ‘la mancanza di una regolamentazione in tema di conflitto di interessi nei rapporti tra pubblico e privato e l’assenza di una disciplina in materia di lobbying. Infine,si evidenzia il parere negativo della maggioranza politica italiana sulla Direttiva europea anticorruzione,esattamente quella che esorta i paesi ad avere una chiara norma contro l’abuso d’ufficio,quella cancellata dal governo Meloni. Era ovvio finisse così,dal primo giorno il governo Meloni smantella pezzo per pezzo gli strumenti normativi contro la corruzione”. Lo affermano le capogruppo M5S nelle commissione Giustizia di Camera e Senato Valentina D’Orso e Ada Lopreiato. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle