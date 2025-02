AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 13 FEBBRAIO

(AGENPARL) - Roma, 12 Febbraio 2025

PRESIDENTE

📌​11 Sala della Regina. Indirizzo di saluto alla presentazione del volume “Fecero la scelta giusta”, alla presenza del Presidente della Repubblica. 🔹Si ricorda accesso dalle 10 alle 10.30🔹

AULA

📌​9.30 Parlamento in seduta comune per elezione giudici Corte Costituzionale

COMMISSIONI

📌8.30_Enti gestori_Audizione presidente e rappresentanti Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI)

📌8.30_Semplificazione_Audizione di rappresentanti Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI)_ ambito indagine conoscitiva in materia di semplificazione e digitalizzazione della p.a.

📌8.30_Ciclo rifiuti_Audizione del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin_ambito del filone d’inchiesta sul sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, in particolare Terra dei fuochi.

📌8.45_Insularità_Audizione del Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, Tullio Ferrante.

📌termine Aula del mattino_Giustizia_Durata intercettazioni_esame referente_previste votazioni

📌termine Aula del mattino_Lavoro_Conservazione posto di lavoro e permessi retribuiti lavoratori malati oncologici_esame referente_previste votazioni

📌13.30_riunite Bilancio e Ambiente_DL emergenza e attuazione PNRR_esame referente_previste votazioni

📌13.30_Antimafia_Audizione di Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

📌13.30_Orlandi Gregori_Audizione di Cinzia Valenzi compagna di classe di Mirella Gregori (ore 13,30) e della dottoressa Maria Vozzi, funzionaria della Squadra Mobile di Roma, sezione omicidi, all’epoca della scomparsa di Emanuela Orlandi (ore 14)

EVENTI

📌​10 Sala del Refettorio. Convegno: “Riforma del patrocinio a spese dello Stato: le proposte dell ’AIGA “. Partecipa Segretaria di Presidenza Patriarca. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌​10 Caccia: sventato l’attacco all’ISPRA in Parlamento. Sergio Costa

📌​13 “Epilessia in Italia: che vergogna!”. Ilenia Malavasi

📌​14.30 Attualità. Vito De Palma

📌​16 Acqua in bocca ma non troppo. Tiziana Nisini