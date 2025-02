(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

RAI,M5S-PD-AVS-IV: LETTERA EBU IRRICEVIBILE,NO PRESSIONI SU POLITICA ITALIANA Roma,11 feb. – “Siamo davvero sorpresi che una organizzazione sovranazionale solitamente imparziale come l’EBU – una sorta di “Confindustria” europea delle telecomunicazioni che,checché ne dica Gasparri,non c’entra nulla con la UE – si prenda la briga di interferire con la politica italiana andando a fare un endorsement esplicito per la candidata espressione di una forza di maggioranza alla presidenza della Rai. Eppure fu proprio il segretario EBU,Noel Curran,a dire proprio in commissione di vigilanza quando avevamo la fortuna di riunirci,che la legge attuale sulla governance della RAI è in contrasto con i principi del Media Freedom Act europeo. È quindi paradossale che la stessa persona adesso sponsorizzi un candidato che è esattamente espressione di quella legge che fa dipendere i vertici del Servizio Pubblico dal governo di turno. Ci saremmo aspettati semmai una lettera per sollecitare il varo di una riforma prima di entrare in procedura di infrazione. Detto questo per noi la situazione non è cambiata di una virgola e spetta alla maggioranza trovare una soluzione a questo stallo senza contare su indebite interferenze esterne”. Così gli esponenti di M5S,PD,AVS e IV in commissione di vigilanza Rai. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle