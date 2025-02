(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

*NASCE LO SPORTELLO PIACENZA TALENTI* *Al via il nuovo servizio informativo,digitale e con sede a Spazio 2* E' operativo da oggi,martedì 11 febbraio,il nuovo sportello fisico e digitale *Piacenza Talenti*,dedicato ai professionisti altamente specializzati e agli studenti eccellenti che scelgono di costruire il proprio futuro a Piacenza. Lo sportello comunale,realizzato in coprogettazione con il Consorzio Sol.Co,offrirà supporto e opportunità per valorizzare le competenze e il talento di chi desidera investire nella propria crescita professionale e personale in ambito locale. L'obiettivo del nuovo servizio,nato per aiutare studenti,professionisti ed expat a orientarsi in città e scoprire le molteplici possibilità che Piacenza offre – e parte del progetto "Stay Jude",co-finanziato dalla Regione nell'ambito della legge 2/2023 per l'attrazione e valorizzazione dei talenti in Emilia-Romagna* -* è quello di creare un punto di riferimento per coloro che vogliono cogliere le occasioni offerte dal territorio,favorendo la connessione tra talenti,imprese e istituzioni. Presso lo sportello,fruibile sia in inglese che in italiano,sarà possibile ottenere informazioni in merito a: – Supporto per pratiche burocratiche – Eventi per startup e networking tra innovatori – Informazioni su corsi di italiano e attività di volontariato – Rassegne culturali e scientifiche in lingua Lo sportello sarà accessibile presso la sede di *Spazio 2* in via XXIV Maggio 51,con apertura ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle 19.30,ma anche contattabile digitalmente tramite WhatsApp (scrivendo al numero +39 ) o e-mail a **,negli stessi orari. Da oggi è attivo anche il sito web *www.piacenzatalenti.com* : un portale dedicato a chi vuole fare la differenza in città,nato per comunicare tutte le opportunità,gli eventi,le attività e le informazioni utili per i talenti internazionali e non. Realizzato da *TOMATO Studio*,il portale nasce come punto di riferimento sul territorio e vede come sua naturale estensione la creazione di profili