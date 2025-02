(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

MILLEPROROGHE,MAIORINO (M5S): DA MAGGIORANZA GESTIONE CIRCENSE,INCAPACI ANCHE SU ORDINARIO ROMA,11 feb. – “Non bastava l’incapacità ormai conclamata di governo e maggioranza nella gestione dei dossier più importanti e delicati del nostro paese,ormai osserviamo con sconcerto lo stesso dilettantismo sul lavoro parlamentare del tutto ordinario. Sul decreto Milleproroghe in commissione al Senato stiamo assitendo ad una gestione circense,tra sedute sconvocate in serie da settimane,paralisi del governo sui pareri,scontri continui tra i partiti della maggioranza e improvvisazione come modus operandi. L’ultima puntata di questa farsa è l’emendamento calato dall’alto dai relatori con il solito favore delle tenebre e su cui ovviamente nella maggioranza hanno ripreso a litigare,soprattutto con l’eterna lotta di gomiti tra Fdi e Lega. Se non sono in grado nemmeno di varare le solite proroghe di inizio anno,vadano a casa e liberino il Parlamento e l’Italia dalla loro incapacità”. Lo afferma la senatrice Alessandra Maiorino,vice presidente del gruppo M5S al Senato. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle