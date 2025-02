LA POLIZIA DI STATO DOMANI AL PALAFIORI CON MUSIC FOR CHANGE E LA MOSTRA DEI SUPEREROI

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA Domani 11 febbraio alle ore 12 a Sanremo presso il Palafiori,Sala Lounge (Sala Mango) consegna del Premio Speciale Poliziamoderna durante la manifestazione di Music for Change. Anche quest’anno in occasione delle manifestazioni organizzate per la 75ma edizione del Festival di Sanremo,la rivista ufficiale della Polizia di Stato assegnerà il Premio Speciale Poliziamoderna alla cantante Margò per il brano “Senza fiato”. Il brano è stato scelto tra gli otto finalisti della 15^ edizione del concorso Music for change,il più importante premio europeo a sfondo civile di Musica contro le mafie,associazione della rete di Libera . Ad assegnare il premio la giuria presieduta dal vice direttore della Banda musicale,Roberto Granata,dal direttore responsabile Annalisa Bucchieri e da alcuni componenti della redazione di Poliziamoderna . La consegna del Premio,consistente in una targa ricordo e l’annuncio dell’inserimento del brano e dell’autore all’interno dell’ottava graphic novel del commissario Mascherpa. Nel pomeriggio alle ore 15.30 sempre al Palafiori sarà inaugurata la mostra fotografica dal titolo “SUPEREROI-Proteggiamo i bambini insieme” che presenta il delicato lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel contrasto alla pedopornografia,all’abuso e all’adescamento online dei minori. Sanremo,10 febbraio 2025