(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

“Gioco legale: serve una riforma” convegno Camera dei deputati,Sala Matteotti,11 febbraio dalle 10.30 alle 13 L’ evento è organizzato dalla Fondazione Bruno Buozzi e dall’Intergruppo parlamentare per la sensibilizzazione sui rischi del gioco d’azzardo. L’apertura dei lavori è affidata al sen. Giorgio Benvenuto,presidente della Fondazione Bruno Buozzi a cui seguirà l’introduzione di Giancarlo Iodice della stessa Fondazione. “E’ una occasione importante per riflettere con i portatori di interesse,i rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo sul tema di una necessaria riforma del gioco legale. Servono misure per allargare le distanze con l’illegalità che prospera in questo ambito e arginare il fenomeno devastante della ludopatia che trascina con se sempre più cittadini e le loro famiglie. Discuteremo in assoluta libertà partendo dai rispettivi punti di vista”,dichiara il deputato dem Stefano Vaccari,segretario di Presidenza della Camera e coordinatore dell’Intergruppo che concluderà i lavori del convegno. Con Vaccari,saranno presenti diversi esponenti politici che aderiscono all’Intergruppo: dai deputati Elena Bonetti (Azione),Virginio Merola (Pd) e Andrea Quartini (M5s) alle senatrici Elena Murelli (Lega) e Cinzia Pellegrino (Fdi). Interverranno inoltre Filippo Torrigiani,consulente della commissione Antimafia,Marzio Govoni,presidente Fondazione Isscon/Federconsumatori,Antonello Turturiello e Angela Bravi per la Conferenza delle Regioni,Giulia Migneco,segreteria nazionale di Avviso Pubblico,Emmanuele Cangianelli,presidente Egp Fipe Confcommercio,Denise Amerini,della rete “Mettiamoci in Gioco”,Geronimo Cardia,presidente Acadi,Associazione Concessionari Giochi Pubblici e Luciano Gualzetti,direttore Caritas Ambrosiana. “Viste le presenze,l’obiettivo,partendo dai dati,è quello di portare a sintesi unitaria,senza alcuna pregiudiziale,la discussione ed offrire al Parlamento i punti condivisi per una riforma diversa non più rinviabile”,conclude Giorgio Benvenuto,presidente Fondazione Bruno Buozzi. Roma,11 febbraio 2025 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico Camera dei Deputati per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it