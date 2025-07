(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 *Bonelli: “no al 5% del pil per le armi, follia economica e politica.

Meloni e Crosetto dicano la verità agli italiani”*

“L’ipotesi di portare la spesa militare al 5% del Pil, di cui il 3,5% per

armamenti e l’1,5% per spese legate alla sicurezza, è una follia totale. Il

governo, per esempio, intende far rientrare in questa voce anche il

finanziamento del Ponte sullo Stretto, considerato infrastruttura

strategica. Meloni e Crosetto devono spiegare agli italiani da dove pensano

di prendere quei soldi. Perché se, come sostengono, la clausola di

salvaguardia non si tocca e non si può fare nuovo debito, restano solo due

opzioni: aumentare le tasse o tagliare la spesa pubblica. Oppure entrambe.

Ma questo il governo non lo dice.”

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde,

intervenuto a *Agorà Estate* su Rai3.

“Chi difende queste scelte dice che dobbiamo proteggerci. Ma già oggi

l’Europa, Italia inclusa, spende in armamenti oltre 600 miliardi di euro

l’anno, a parità di potere d’acquisto. Sono dati dell’Ufficio per i conti

pubblici diretto da Carlo Cottarelli, che certo non è un pacifista

radicale. Spendiamo più del 58% di quanto spende la Russia. Quindi il

problema non è che spendiamo poco, ma che manca una vera politica di difesa

comune europea.”

Bonelli conclude: “Secondo Confindustria, l’80% degli armamenti che

verrebbero acquistati con l’aumento di spesa andrebbero a industrie

americane. Siamo di fronte a un vero e proprio obolo politico-economico che

l’Italia e l’Europa pagano a Donald Trump. Ma più armi chiamano altre armi,

e più armi portano nuove guerre. Manca una vera politica di pace: quella

che oggi serve davvero all’Europa.”

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE