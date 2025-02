(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

CPI,LOMUTI (M5S): MELONI RIFERISCA SU APERTURA FASCICOLO CONTRO ITALIA Roma,11 feb – “Pochi giorni 79 Paesi membri dell’Onu hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta contro le sanzioni Usa alla Cpi per il mandato di arresto nei confronti di Netanyahu. Hanno firmato tutti i grandi Paesi europei,comprese Germania,Francia,Spagna e Regno Unito,ma non l’Italia. Questo dimostra che la polemica del governo Meloni contro la Cpi relativa al caso Almasri non è basata su considerazioni tecnico-legislative (che comunque non giustificano la mancata collaborazione italiana con la Corte),ma su una chiara volontà politica di disconoscimento di questo fondamentale organismo dell’ordinamento giuridico internazionale. Pur di mostrarsi obbediente a Trump come ieri a Biden – non importa di chi sia la pantofola da baciare – la sovranista e patriottica Meloni sta portando l’Italia fuori dal consesso delle nazioni civili che proprio a Roma 27 anni diedero vita alla Cpi,trasformando il nostro Paese in un porto franco di impunità per criminali come Almasri e Netanyahu. E’ una pagina buia della storia italiana,certificata dalla clamorosa notizia dell’apertura da parte della Corte penale internazionale di un fascicolo a carico dell’Italia per il mancato arresto e consegna del criminale libico. Notizia su cui pretendiamo che Meloni venga subito in aula a riferire,dando spiegazioni agli italiani e smettendo di scappare”. Lo ha dichiarato intervenendo in aula il deputato M5S Arnaldo Lomuti. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle