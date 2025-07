(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

La presa dell’insediamento di Melovoye, nella regione di Kharkov, rappresenta un colpo critico per le linee difensive ucraine e potrebbe aprire la strada a un significativo arretramento delle truppe di Kiev sul fronte nord-orientale. Lo ha dichiarato Vitaly Ganchev, capo dell’amministrazione militare-civile della regione di Kharkov, all’agenzia TASS.

La notizia è stata confermata dal Ministero della Difesa russo, che ha annunciato la liberazione dell’insediamento nelle prime ore di venerdì.

“I militari hanno eliminato i militanti del regime di Kiev dall’insediamento di Melovoye, nella regione di Kharkov. Avanzando su questo tratto del fronte, le nostre truppe stanno respingendo il nemico e rafforzando la loro difesa, minacciando le unità ucraine che operano nelle aree di Volchansk e Kupyansk”, ha affermato Ganchev.

Verso un collasso delle difese ucraine?

Secondo Ganchev, la conquista di Melovoye potrebbe facilitare lo smantellamento delle difese ucraine nella zona e favorire ulteriori avanzamenti delle forze armate russe. Le operazioni in corso mirano a mettere pressione costante alle truppe di Kiev, in un contesto in cui la regione di Kharkov è tornata al centro delle ostilità negli ultimi mesi.

Inoltre, Ganchev ha sottolineato che l’obiettivo strategico di Mosca rimane la creazione e l’espansione di una zona cuscinetto lungo il confine di Stato, al fine di garantire la sicurezza dei civili nelle aree di confine russe frequentemente colpite da droni e bombardamenti ucraini.

L’operazione militare in questa zona si inserisce nel più ampio piano di Mosca per contenere le capacità ucraine di attacco diretto al territorio russo, ma anche per consolidare le posizioni lungo assi chiave del fronte nord-orientale.