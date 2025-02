(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

COVID,COLUCCI (M5S): OSTRUZIONISMO? COMMISSIONE NON E’ PALCOSCENICO PER DISINFORMAZIONE Roma,11 feb. – “In Commissione Covid l’ingegner Bianchi ha nuovamente ribadito teorie complottiste prive di qualsiasi documentazione attendibile,ignorando i criteri minimi di verifica e attendibilità delle fonti. Ancora una volta,ha riempito la Commissione di fiumi di parole,evitando sistematicamente di rispondere in modo chiaro e preciso alle domande formulate. Chi ci accusa di ostruzionismo tace su questo atteggiamento che non solo ostacola il lavoro della Commissione,ma mina anche la credibilità di un’inchiesta che dovrebbe basarsi su dati verificabili e su un confronto serio e documentato. Riteniamo inaccettabile questo modo di procedere all’interno della Commissione Covid,un organo di inchiesta che ha il compito di analizzare in modo rigoroso e scientifico la gestione della pandemia da COVID-19. Un fenomeno di tale portata merita un approfondimento serio e articolato,fondato su evidenze solide e non su affermazioni prive di riscontri oggettivi. Ma ancora più grave è l’atteggiamento degli esponenti della maggioranza che,invece di pretendere chiarezza e rigore,danno credito alle dichiarazioni inattendibili e fumose di Bianchi. Trasformare un’inchiesta parlamentare in una vetrina per tesi infondate significa tradire il mandato istituzionale e mancare di rispetto ai cittadini che si aspettano verità,non propaganda. Se la Commissione continua su questa strada,rischia di ridursi a un palcoscenico per la disinformazione”. Così il deputato M5S Alfonso Colucci. —————– Ufficio Stampa Parlamento Movimento 5 Stelle