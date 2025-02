COMUNICATO STAMPA – Incontri per vivere meglio, letture e la sfilata dei Carnevale tragli appuntamenti della settimana

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

*Incontri per vivere meglio,letture e la sfilata dei Carnevale tra gli appuntamenti della settimana* *Continua la mostra fotografica presso la Galleria FIAF. Sabato e domenica “Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde” al Teatro Garibaldi * Proseguono gli appuntamenti sul territorio anche questa settimana tra mostre,occasioni *per parlare di benessere e salute fisica,**la** sfilata del Carnevale e gli spettacoli al Teatro Garibaldi.* Continua,fino al 7 marzo,la *mostra fotografica “L’arte del remoto” di Fabrizio Fortuna* presso la Galleria FIAF del Circolo Fotografico Arno in Via Roma a Figline. La mostra è aperta ogni martedì e giovedì dalle 15 alle 17 e ogni venerdì dalle 21 alle 23. *Ingresso libero*. *Per ulteriori informazioni:* [evento patrocinato dal Comune] *Giovedì 13 febbraio 2025*,dalle ore 17 alle 19.30,presso Palazzo Pretorio a Figline,si terrà l*’incontro pubblico sul tema “Buone prassi e strategie per vivere meglio,rimanere attivi e affrontare le sfide della vita con serenità e consapevolezza”* a cura dell’Associazione L’Albero d’argento aps. La relatrice dell’incontro è la Dottoressa Barbara Van As,psicologa dell’invecchiamento e della longevità,nonché vicepresidente de L’Albero d’Argento. Nell’occasione la stessa associazione “L’albero d’argento” si presenterà alla comunità,illustrando i suoi corsi e le sue attività. *Ingresso libero*. [evento patrocinato dal Comune] *Nella stessa giornata di giovedì 13*,alle ore 17,appuntamento *curato da Teresa Paladin* con la lettura di *”Gita al faro”,romanzo di Virginia Woolf,* presso il *Centro Sociale “Il Giardino”,in Via Roma*. L’evento fa parte della IX edizione di *”Letture al giardino: 16 incontri di lettura a cura di Angelo Australi”* a cura di Associazione “Il Giardino” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Per maggiori informazioni,è possibile contattare il numero o l’indirizzo email . *Sabato 15 **(ore 21)** e domenica 16 febbraio **(ore 16.30)* al Teatro Garibaldi andrà in scena *”Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde”*,adattamento contemporaneo del celebre romanzo di Stevenson,con l’interpretazione di Sergio Rubini che approda per la prima volta al Teatro Garibaldi dopo i numerosi successi cinematografici e televisivi. Per informazioni e prenotazioni,è possibile visitare il sito ufficiale del Teatro Garibaldi o recarsi presso la biglietteria negli orari di apertura. *Domenica 16 febbraio **infine **nuovo appuntamento con il **Carnevale dei ragazzi. *La* sfilata dei carri di carnevale,**a **cura della Parrocchia di Santa Maria Assunta **c**on il patrocinio e il contributo del Comune di Figline e Incisa Valdarno,* partirà alle ore 14.30 dall’Oratorio Don Bosco (ingresso di Via Giuseppe Verdi) per arrivare in Piazza Marsilio Ficino. Comune Figline e Incisa Valdarno Cell. – Tel. –