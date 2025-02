(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

*Avis e Comune di Sermoneta fanno squadra per incentivare le donazioni di sangue* Il Comune di Sermoneta in collaborazione con l’Avis intendono sollecitare quante più persone a donare il sangue e per questo ricordano le date delle prossime raccolte,in programma per venerdì 14 febbraio e domenica 23 febbraio,dalle ore 7 alle ore 10.30 presso la sede dell’Avis a Sermoneta scalo,in largo Donatori di Sangue. «La donazione è indolore,richiede poco tempo,è semplice e sicura per il donatore e per il ricevente. La donazione è una espressione della partecipazione di una comunità al sistema sanitario,aumenta la solidarietà e la coesione sociale e incoraggia le persone ad aver cura le une delle altre»,spiegano la consigliera delegata alla salute del Comune di Sermoneta Luana Campagna il presidente dell’Avis di Sermoneta Carlo Quattrocchi. Avis e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli condividono numerose iniziative a favore della popolazione: screening,campagne di prevenzione e attività sociali. «Donare il sangue è un gesto gratuito di solidarietà ed altruismo,è un atto che fa bene agli altri e che fa bene a noi stessi,perché ci consente di sottoporci gratuitamente a un controllo preventivo del nostro stato di salute». «Con un gesto individuale semplice e sicuro possiamo contribuire a far funzionare una macchina molto complessa,per la cura di oltre 630.000 pazienti/anno circa in Italia,che hanno bisogno di sangue 365 giorni su 365»,concludono Campagna e Quattrocchi. «C’è sempre un maggiore bisogno di sangue e per questo invitiamo chi non l’ha ancora fatto a entrare nella grande famiglia dell’Avis di Sermoneta».