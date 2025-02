(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

Agricoltura. Sottosegretario La Pietra – La dieta mediterranea è la garanzia di cibo sano made in Italy “La dieta mediterranea e il suo impatto nella vita di tutti noi rappresenta un tema centrale per il Governo Meloni e per il Masaf,per tutta una serie di ottimi motivi,dalla valenza economica a quella ambientale,passando ovviamente per gli effetti positivi che determina su chiunque di noi la scelga come sistema nutrizionale”. Queste le prime dichiarazioni del sottosegretario al Masaf,senatore Patrizio La Pietra,nel corso del suo intervento al convegno “Dieta Mediterranea e One Health: nutrire la salute globale”,organizzato a Roma dall’Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della Salute. “Il contrasto del governo Meloni all’italian sounding,ai cattivi stili di vita – ha inoltre aggiunto il sottosegretario La Pietra – e la promozione del cibo sano alla base della dieta mediterranea,di cui i nostri marchi di denominazione dei prodotti agroalimentari sono garanzia di qualità,sono tutte azioni volte ad assicurare l’affermazione di un modello nutrizionale esportabile in tutto il mondo. Come ho già avuto modo di ribadire a Berlino,a nome dell’Italia,durante il Global Forum for Food and Agriculture,dobbiamo garantire cibo sano per tutti. Non è utopistico,come dimostra l’inserimento di questo punto nella relazione finale del GFFA,ma anzi è un nostro obiettivo preciso diffondere il nostro made in Italy agroalimentare,la nostra dieta mediterranea,la nostra cultura,che sono qualcosa di cui dobbiamo essere gelosi custodi,ma nel contempo – ha concluso il sottosegretario La Pietra – sapendone essere anche munifici ambasciatori,geniali esportatori”.