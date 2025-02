AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 12 FEBBRAIO

(AGENPARL) - Roma, 11 Febbraio 2025

PRESIDENTE

📌10 Sala Regina. Indirizzo di saluto al convegno “Le eccellenze italiane nell’industria globale dell’intrattenimento. Il ruolo dei produttori indipendenti nella difesa del patrimonio culturale italiano”. Diretta webtv

AULA

📌9.30 e 16.15 Voti:

Mozioni rapporto Draghi

Pdl riduzione orario lavoro

Pdl nuovi giochi gioventù

Ddl ordine costantiniano San Giorgio

Mozione Santanché

Pdl partecipazione dei lavoratori all’impresa

Pdl Giorno della Memoria

📌15 Question time con i Ministri: Ciriani, Tajani, Piantedosi e Foti

COMMISSIONI

📌 8.30 Insularità, terzo piano San Macuto. Audizione Ministro Foti

📌8.30_Esteri_Audizione del Vice Ministro Cirielli su documento triennale cooperazione allo sviluppo

📌8.45 Insularità. Audizione Sottosegretario Ferrante

📌13.30_Antimafia_Audizione del giornalista Salvo Palazzolo

📌13.45_Attività produttive_Audizione del Ministro Urso, sulle prospettive del settore tessile, moda e accessori

📌14_Affari costituzionali_Audizioni sul riordino della polizia locale

📌 14.30_Trasporti_Audizione dell’amministrazione delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, Stefano Antonio Donnarumma

📌14.30_Agricoltura_Audizione di Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri su Accordo Ue- Mercosur

📌14.50_ Attività produttive_Audizione Associazione de I borghi più belli d’Italia sul commercio nei centri storici

📌15_Attività produttive_Audizione di rappresentanti dell’Associazione italiana per l’intelligenza artificiale (AIXIA) sull’uso dell’IA nel commercio elettronico

📌15.20_Affari sociali_Audizione di Giulio Siccardi, direttore generale f.f. AGENAS su terapie digitali

EVENTI

📌10 Sala del Refettorio. Presentazione dell’intergruppo parlamentare One Brain per la tutela delle persone con disturbi mentali e neurologici. Partecipa Segretaria di Presidenza Patriarca. Diretta webtv

📌10 Aula gruppi. Premio Francesco Cossiga per l’intelligence 2024. Conferimento a Gianni De Gennaro. Gruppo FdI. Messaggio del Vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌15 Sala Matteotti. Convegno: “Codice antimafia. Rapporto tra sequestri, confische e applicazioni ex art. 94-bis CAM Modelli organizzativi e controllo giudiziario ex art. 34 e 34-bis CAM. Partecipano, tra gli altri: Lorenzo Cesa, Chiara Colosimo, Giovanni Melillo e Lamberto Giannini

📌15.25 Sala Refettorio. Convegno Energy Forum. Gruppo FI

CONFERENZE STAMPA

📌10 Scuola. Maria Elena Boschi

📌11.30 Sos Méditerranée. Matteo Orfini

📌12.45 Pdl Trasporti. Augusto Curti

📌14 Quote generazionali in Parlamento, nelle Regioni e nei Comuni. Anthony Emanuele Barbagallo

📌14.45 Presentazione film “Benvenuti in galera”. Gerolamo Cangiano

📌16 Manifesto culturale avverso il transumanesimo. Giorgia Latini

📌17.30 Presentazione viaggio alla scoperta del miele prodotto da api italiane. Attilio Pierro