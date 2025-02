I: L’Aquila – seduta del consiglio comunale e della terza commissione

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

La seduta della terza commissione,sotto descritta,è stata rinviata dal 12 febbraio al 20 febbraio,alle 10.30 in prima e alle 11 in seconda convocazione,con lo stesso ordine del giorno. E’ confermata la seduta odierna del Consiglio comunale Da: ufficio stampa Inviato: venerdì 7 febbraio 2025 15:58 Oggetto: L’Aquila – seduta del consiglio comunale e della terza commissione L’Aquila,7 febbraio 2025 Riunione del Consiglio comunale e della terza commissione consiliare Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà a riunirsi lunedì 10 febbraio,alle 14.30,in seduta aperta,per una discussione sul tema “Sicurezza sismica degli edifici scolastici”. Come prevede il regolamento dell’Assemblea per le sedute aperte,sono stati invitati a partecipare – ed eventualmente a intervenire – esponenti delle istituzioni,della scuola e delle associazioni di riferimento. Ne dà notizia il presidente,Roberto Santangelo. Come sempre la seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming attraverso il sito istituzionale e il canale di youtube del Comune. La terza commissione del Consiglio comunale dell’Aquila,Politiche sociali,culturali e formative,alle 10.30 in prima e alle 11 in seconda convocazione,per discutere su tre argomenti: il trasferimento della Riabilitazione territoriale al container del G8 all’ospedale San Salvatore,la pillola RU486 e le problematiche del centro unico di prenotazione dell’Asl. Lo rende noto il presidente,Fabio Frullo.