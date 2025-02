GIORNO RICORDO, DE MEO (FI-PPE): “RICORDARE AFFINCHÉ TRAGEDIE SIMILI NON SI RIPETANO”

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

“Nel Giorno del Ricordo, onoriamo la memoria delle vittime delle foibe e di tutti coloro che hanno vissuto il dramma dell’esodo giuliano-dalmata, una ferita profonda della nostra storia, per troppo tempo ignorata e taciuta. Ricordare non è solo un atto di giustizia, ma un dovere nazionale affinché tragedie simili non si ripetano mai più. E lo è ancora di più alla luce del vergognoso atto vandalico presso il Monumento della Foiba di Basovizza, imbrattato da scritte oltraggiose e provocatorie. Un gesto vile, che si inserisce all’interno di una strategia di odio che non possiamo tollerare. È nostro dovere dunque continuare a fare esercizio di memoria e difendere la verità storica di questa tragedia. Non dimentichiamo!”. Così in una nota l’eurodeputato di Forza Italia, Salvatore De Meo.